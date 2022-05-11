«الفردان للصرافة» تطلق نظام حماية أجور العمالة المنزلية في كافة فروعها

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الفردان للصرافة إطلاق خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية من خلال تفعيل «نظام حماية الأجور» للعمالة المنزلية عبر كافة فروعها في دولة الإمارات، ما يوفر منصة رائدة تمكّن أصحاب العمل من دفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.

ويأتي توفير هذه الخدمة المميزة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات لضمان تعزيز مبادئ الشفافية وخلق ظروف عمل آمنة لكل من أصحاب العمل وموظفيهم.

وقال حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: عملنا على تفعيل نظام رائد يساهم في تنظيم علاقات العمل في القرن 21، وفق منهجية تتماشى مع التوجيهات الحكومية الموصى بها. ويوفر «نظام حماية الأجور» منصة مرنة وآمنة ومريحة تقلص من حجم التعاملات الورقية، خلال التعامل مع مستندات الشريحة الأكثر عدداً وتطوراً في الدولة، إلى جانب خلق بيئة عمل آمنة تحمي أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.

يساهم النظام الجديد في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال إنشاء سجلات إثبات الدفع لطرف ثالث، كما يؤمن هذا النظام ميزات ذات قيمة مضافة للعملاء خلال كل عملية تنجز من خلاله.

وأضاف: أصبحت خدمة دفع الرواتب متاحة في كافة فروعنا في جميع أنحاء الإمارات. ومن خلال هذا النظام، سيتم تنظيم آلية دفع الرواتب لمجموعة واسعة من العملة في المنازل، حتى لو كانوا لا يملكون حسابات مصرفية.

يمكن للعمالة المنزلية الاستمتاع بمزايا بوابة عملاء الفردان للصرافة وبطاقة الراتب Payez التي يمكن استخدامها كبطاقة خصم لسحب الراتب والتسوق. يمكنهم أيضاً إرسال الأموال إلى بلدهم باستخدام قنوات تحويلات العملات المنتشرة في فروع الفردان للصرافة.

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