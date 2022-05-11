«عزيزي» تعلن اكتمال 95% من مشروعها «كريك فيوز 1»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة عزيزي تحقيقها تقدماً سريعاً في مشروعها «كريك فيوز 1» بمدينة دبي الطبية. واكتملت أعمال التطوير في المشروع الآن بنسبة 95%، ومن المقرر تسليمه في الربع الثاني من العام الجاري 2022، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال الهيكل والبناء والتكسية الداخلية، في حين وصلت أعمال البلاط والتكييف والتركيبات الميكانيكية والكهربائية والميكانيكية إلى 98% و 93% و 83% على التوالي.

ويضم مبنى «كريك فيوز 1» 634 وحدة، موزعة على 396 أستوديو و 218 شقة من غرفة واحدة و 20 شقة من غرفتين، إضافة إلى 33.341 قدماً مربعاً لمساحات التجزئة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: نشهد زيادة في الطلب على هذا المشروع من المستثمرين المحليين والأجانب، ونتطلع الآن إلى اكتماله بحلول الربع الثاني من 2022«.

ويطل»كريك فيوز 1«على مدينة دبي الطبية والمناظر البانورامية على خور دبي الشهير وأفق داون تاون دبي. ويعتبر(كريك فيوز 1) واحداً من 42 مشروعاً توفر مجتمعة ما يزيد على 8.895 وحدة تعتزم عزيزي تسليمها خلال العام الجاري 2022.

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