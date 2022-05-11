2.84 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي» خلال الربع الأول 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة»، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الإمارات، نتائجها المالية للربع الأول 2022. وتمثل هذه النتائج، المجموعة الأولى من نتائج الربع الأول المالية للشركة، منذ نجاح إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر في يونيو 2021، وتحولها إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في دولة الإمارات. وبناءً على ذلك، تمثّل أرقام الفترة المماثلة من عام 2021، الفترة الأخيرة للشركة، قبل التحول بمسارها وإدراجها أسهمها في السوق المالي.

وواصلت ألفا ظبي، الزخم الكبير الذي حققته خلال عام 2021، وأعلنت عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي الربح 2.84 مليار درهم إماراتي، بزيادة كبيرة عن 100 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ إلى 8.17 مليارات درهم إماراتي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 700 ٪، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة للشركة في قطاع الرعاية الصحية، الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، والاستثمارات العقارية وأعمال البناء والتشييد والأعمال الصناعية، والتي لا تزال تقود نمو الشركة.

وضمن خططها الرامية إلى تحقيق النمو والتوسع، واصلت ألفا ظبي توسيع نطاق محفظتها الكبيرة، من خلال عمليات استحواذ واستثمارات بارزة، بلغت قيمتها الإجمالية 5.21 مليارات درهم، والتي ساهمت في نمو الموجودات خلال الربع الأول 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الموجودات 52.56 مليار درهم، مقارنة بـ 47.35 مليار درهم نهاية 2021.

وشملت الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الرئيسة خلال الربع الأول، الاستحواذ على 75 ٪ من «دبليو سولار»، التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. كما قامت ألفا ظبي بعمليتي استحواذ، لتعزيز محفظتها في قطاع الرعاية الصحية، والتي تواصل تحقيق أداء قوي فيها، باستحواذها على حصة بنسبة 70.8 ٪ من مجموعة ياس كلينك، وحصة بنسبة 70.8 ٪ من شركة طموح للرعاية الصحية. وتوسعت الشركة في محفظتها بشكل أكبر، بعد أن استثمرت مبلغ 847 مليون درهم في مشروع مشترك، لتأسيس منصّة مصرفية رقمية جديدة، تحت اسم «وي-أو» (Wio).

وحافظت الشركة على مركز مالي قوي ذي مستوى سيولة جيد، ويتضمن المركز المالي رصيداً نقدياً يقارب 5.81 مليارات درهم، ستعمل الشركة من خلاله على دعم وتنفيذ خططها التوسعية على صعيدي القطاعات والمناطق الجغرافية. واستطاعت ألفا ظبي، تعزيز مكانتها في السوق، بما يسهم في تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية والمالية، وطموحات النمو الخاصة بها خلال عام 2022 وما بعده، بفضل محفظة أعمالها واستثماراتها المتنوعة، فضلاً عن أدائها المالي القوي، والركائز القوية لميزانيتها العمومية، ورأس المال المتاح للاستثمار.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: حققت ألفا ظبي أداء قوياً، ونتائج قياسية خلال الربع الأول 2022، ما يعكس الزخم المتنامي والمسار التحولي الناجح لأعمالنا. ولم نكتفِ بتحقيق نتائج مالية ممتازة فحسب، بل نجحنا أيضاً في تنويع استثماراتنا، وتعزيز نطاقها، من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية. نتطلع بنظرة تفاؤلية نحو المستقبل، إذ نسعى إلى تعزيز نمونا من خلال التوظيف الفعّال لرأس المال في الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك زيادة عمليات الاستحواذ، ودمج الأعمال في قطاعاتنا الرئيسة والمستهدفة، عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، بما يحقق المزيد من القيمة لمساهمينا.

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