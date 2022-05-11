الياه سات تسجل 26.4 % زيادة بصافي الأرباح و9.4 % نمواً بالإيرادات في الربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، أحد أكبر مزودي حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في العالم، نتائجها المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.4 % في إيرادات الربع الأول، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 26.4 %.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 213.4 مليون درهم [58.1 مليون دولار]، بزيادة 6.8 % على أساس سنوي، مع هامش ربح قوي 58.9 %. وبلغ صافي الأرباح (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) 73.8 مليون درهم [20.1 مليون دولار]، بزيادة 26.4 % على أساس سنوي، ما ساهم في ارتفاع هامش صافي الأرباح إلى 20.4 %، مقارنة بنسبة 17.6 % في الفترة السابقة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: بدأت الياه سات سنة مالية متميزة هذا العام، مع نمو قوي في الإيرادات، والأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الأرباح على أساس سنوي. ومع حصول المجموعة على أمر تكليف لخمس سنوات، لتقديم خدمات مُدارة لحكومة دولة الإمارات، رسخنا مكانتنا كشريك مفضل لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وعززنا أسس النمو التي تتمتع بها المجموعة، لا سيما مع وصول الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 8.1 مليارات درهم [2.2 مليار دولار]، بما يعادل 5.4 أضعاف إيراداتنا السنوية. ومع تأمين ما يقارب 90 % من الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، تستمر ثقتنا بالوضع المالي القوي للياه سات، وقدرة الشركة على الالتزام بالنطاق الإرشادي للسنة المالية 2022.

وبعد الأداء الاستثنائي الذي حققته الياه سات في الربع الأخير من العام الماضي، واصلت المجموعة تنمية أعمالها في عام 2022، حيث بلغت إيرادات الربع الأول 362.5 مليون درهم [98.7 مليون دولار]، بنسبة زيادة 9.4 % على أساس سنوي. وحققت جميع قطاعات الأعمال أداءً قوياً، لا سيما في الحلول المدارة، وحلول الاتصالات المتنقلة، والتي ارتفعت بنسبة 26.0 % و45.4 % على التوالي.

ونمت الإيرادات المستقبلية بنسبة 8.6 %، منذ بداية السنة المالية الحالية، وبنسبة 47.3 % منذ بداية عام 2021، مدعومةً بأمر التكليف لتقديم خدمات مُدارة لحكومة دولة الإمارات، بقيمة 908.9 ملايين درهم [247.5 مليون دولار]، لمدة خمس سنوات.

وحافظت الياه سات على ميزانية عمومية قوية. حيث بلغ صافي دين المجموعة 382.1 مليون درهم [104.0 ملايين دولار] في 31 مارس 2022، مع تحقيق معدل رافعة مالية عند 0.4 ضعف (صافي الدين من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك). ومع تسجيلها تدفقات نقدية حرة تقديرية تبلغ 333.1 مليون درهم [90.7 مليون دولار]، ومعدل تحويلات نقدية بنسبة 6.97 %، تتمتع المجموعة بوضع جيد، يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المستقبلية، في ما يخص توزيعات الأرباح والنمو والنفقات الرأسمالية.

توزيع الأرباح

بالنسبة للسنة المالية 2022، من المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 16.12 فلساً لكل سهم [4.39 سنتات أمريكي]، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2022، وأبريل 2023 على التوالي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 393.3 مليون درهم [107.1 ملايين دولار]. وتلتزم شركة الياه سات، بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 2 % سنوياً، ما يعكس ثقة مجلس الإدارة بالوضع المالي القوي للشركة.

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