الانتهاء من عمليات بناء الجسر الرئيسي في مشروع جزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار الانتهاء من عمليات بناء الجسر الرئيسي الذي يصل مشروع جزيرة الجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان E12. ويتمتع الجسر بأهمية بالغة ضمن المشروع كونه المدخل الرئيسي إلى مشروع الجزيرة، ولدوره في ربط أطراف الجزيرة ووجهاتها المختلفة ببعضها البعض، كما يسهل الجسر التنقل بين طرفي جزيرة الجبيل، حيث يقع منتزه القرم ومنتجع بورا البيئي والنشاطات البحرية والمشاريع التطويرية القائمة.

ويبلغ طول الجسر 140 متراً، ويساهم في تسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الجزيرة مباشرةً من شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان E12 عبر المخرج 17 أبوظبي، ويعتبر أيضاً حلقة وصل استراتيجية تساهم في اختصار المسافة نحو جزيرتي ياس والسعديات. وكانت أعمال بناء الجسر قد انطلقت في 25 أغسطس من عام 2021.

وشملت أعمال التطوير المتعلقة بالجسر تركيب إشارات المرور الذكية وأجهزة إنارة الشوارع الموفرة للطاقة وإشارات المشاة، إلى جانب أنظمة ضبط السرعة المرورية، وسيكون بمثابة إضافة جميلة للبيئة المحيطة مع أعمال التشجير والتجميل الطبيعي حول الجسر.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: الإعلان عن إنهاء عملية إنشاء الجسر الرئيسي لمشروع جزيرة الجبيل، يشكل خطوة هامة نحو تسريع وتيرة أعمال التطوير القائمة في الجزيرة بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يسهل حركة التنقل بين مختلف مناطق الجزيرة. وتواصل شركة الجبيل للاستثمار تأكيدها على الالتزام بمواعيد التسليم الموضوعة لجميع أعمال التطوير القائمة في الجزيرة حيث سيتم البدء بتسليم الأراضي في نهاية 2022 والفلل بداية 2024«.

وأضاف: نتوجه بالشكر إلى الجهات الحكومية على دعمها المستمر، ونشكر جميع الفرق الهندسية العاملة في دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل وشركة أبوظبي للتوزيع على تجاوبهم وفعالية الإنجاز في المعاملات والتي تعكس التزام القطاعات المختلفة في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة لتفعيل دور القطاع الخاص لضمان استمرارية واستدامة نمو القطاع العقاري ورفع وتيرة التطور العمراني والاقتصادي لإمارة أبو ظبي».

وتبلغ ميزانية مشروع تطوير الجبيل، المملوك لشركة الجبيل للاستثمار JIIC، 10 مليارات درهم، وتتولى تنفيذه وإدارته شركة «ليد» في الإمارات، ويضم مجموعة من القرى المتطورة في المنطقة الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات. ومن المتوقع أن يصبح مشروع الجزيرة الجبيل، الذي تزيد مساحته عن 400 هكتار، إضافة مميزة إلى المشهد السكني في أبوظبي ومتنفساً لعشاق الحياة الصحية والإطلالة على مياه الخليج العربي ومحميات أشجار القرم.

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