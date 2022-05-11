"المغامرات العربية" تعلن عن خطط نمو واسعة لعملياتها في 2022

المصدر: البيان

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كشفت "المغامرات العربية"، التابعة لمجموعة الإمارات والرائدة في إدارة الوجهة وتنظيم الجولات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، النقاب اليوم عن خطط مكثفة لتنمية عملياتها في عام 2022.

وعززت الشركة خدماتها الشاملة ذات الجودة الفائقة لشركائها التجاريين، التي تشمل مجموعة من رحلات السفاري الصحراوية الشهيرة والجولات والتجارب، بالإضافة إلى الرحلات البحرية وخدمة الفعاليات. وقامت بتعيينات قيادية جديدة للتكيف مع الاتجاهات المتغيرة سريعاً ورفع مستوى الكفاءة عبر عملياتها ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وقال محمد ملحس، الذي عُيّن مؤخراً مديراً عاماً لشركة المغامرات العربية: "نعمل حالياً ليكون عام 2022 الأكثر طموحاً ونجاحاً. ذلك أن عملاءنا، من الزوار بغرض الترفيه والعملاء من الشركات يودون الاطلاع على كافة معالم دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة تتميز بإقامة عالمية المستوى وتجارب مبتكرة وثقافة أصيلة. ونحن نتطلع، بالإضافة إلى خطط تعزيز عملياتنا الحالية بما في ذلك جولات المدينة الخاصة والفعاليات ذات المستوى العالمي، إلى توسيع نطاق ما نقدمه بمنتجات وخدمات جديدة مخصصة وفريدة".

ولتلبية الطلب المتزايد على التجارب الصحراوية، أضافت المغامرات العربية مؤخراً أكثر من 30 مركبة جديدة إلى أسطولها، واستثمرت في أسطول من المركبات الإضافية لتقديم خدمات الجولات مع سائق خاص في عام 2022.

وقالت أنابيلا رادوسيفيتش، التي انضمت إلى فريق الإدارة العليا للمغامرات العربية كرئيس لتطوير الأعمال: "تشمل أولويات فريقنا لهذا العام تطوير مستوى المبيعات والخدمات المقدمة للشركاء، وتقديم حلول جديدة لخدمة العملاء بصورة أفضل وتعزيز تجاربهم".

وتقدم المغامرات العربية، منذ افتتاح مركز الرحلات البحرية الجديد "دبي هاربر"، تجارب جديدة لآلاف السياح على متن سفن الرحلات البحرية. وقت تمت ترقية صالح محمد مؤخراً مديرأً أول للرحلات البحرية، كما سيستمر في الإشراف على أنشطة المناولة الأرضية لهذه الرحلات، التي تشير التوقعات الأولية أنها ستستقطب نحو 150 ألف زائر في عام 2022.

ويتوقع قسم الاجتماعات والحوافز والمناسبات خدمة أعداد أكبر من العملاء والأحداث التجارية في الدولة بعد قيامه بجلب آلاف الزوار إلى دولة الإمارات هذا العام.

وسوف تنظم جوستين توماس، مدير الاجتماعات والحوافز والمناسبات والمجموعات الترفيهية والفعاليات المحلية في المغامرات العربية وفريقها حدثاً رئيسياً بالشراكة مع مركز أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ADCEB و"فوريفر ليفينغ Forever Living". ويجذب 'Forever Living Global Rally 2022' الذي يقام في أبوظبي في مايو الجاري آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم. كما يتواصل النمو على مدار العام، حيث يشهد القطاع انتعاشاً قوياً.

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