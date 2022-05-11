تعيين الشيخ سعود بن محمد القاسمي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات في "الشارقة لإدارة الأصول"

المصدر: البيان

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أعلنت "الشارقة لإدارة الأصول" الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تعيين الشيخ سعود بن محمد القاسمي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات في الشركة التي تضم أسواق الجبيل، سوق الحراج وواحة الصجعة الصناعية ومشاريع التطوير الاستراتيجية بالشركة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول به إلى أعلى المستويات في عالم الاستثمار وإدارة الأصول.

وأوضح سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بأننا نعمل في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تركز على أهمية وضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب وصقل الخبرات التي تمتلكها القيادات المواطنة، مؤكداً بأن نسبة التوطين ضمن فئة القيادات في شركة الشارقة لإدارة الأصول بلغت ١٠٠٪.

وأضاف الصايغ:" لعبت "الشارقة لإدارة الأصول" دوراً أساسياً في تحقيق رؤية الشارقة الاستراتيجية طويلة الأجل، الهادفة إلى تطوير مفهوم النمو المستدام وتعزيز تطوير الاقتصاد المحلي والعالمي، كما أنها تمكنت من المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال ما أنجزته على صعيد تأسيس شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين ومشاريع ريادية واستثمارات مجزية"

هذا وشغل الشيخ سعود بن محمد القاسمي عدة مناصب في عدد من القطاعات الحيوية، التي مكنته من اكتساب خبرات واسعة وتطوير مهاراته العملية والقيادية في العديد من المجالات، من خلال التماس المباشر مع موظفي ومدراء الإدارات والأقسام، مثل قطاع الاستثمارات والخدمات المساندة، وغيرها.

وتخرج الشيخ سعود القاسمي من الجامعة الأمريكية بالشارقة - بدرجة بكالوريس في إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية. وبدأ مسيرته المهنية بإدارة أعماله الخاصة ثم تولى منصب مدير تنفيذي لقسم الخدمات المساندة في المقر الرئيسي لشركة الشارقة لإدارة الأصول ومن ثم توليه منصب الرئيس التنفيذي لأصول حلول النقل.

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