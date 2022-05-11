انطلاق النسخة الأولى لمنتدى عُمان السياحي

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات النسخة الأولى من منتدى عُمان السياحي 2022، الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بالتزامن مع مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، الذي يعتبر أحد أكبر المنتديات المقامة على هامش المعرض ويضم أكبر مشاركة من حيث عدد وكلاء السفر والسياحة الصينيين.

يأتي تنظيم المنتدى بالتعاون مع المنتدى الصيني للاستثمار الدولي، بهدف تسليط الضوء على أبرز المشاريع التنموية القائمة والجاري تنفيذها في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به والتي سيقوم شركاء الوزارة من مختلف القطاعات بعرضها على المشاركين والتعرف على أحدث اتجاهات صناعة السياحة العالمية وتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع السياحي في سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية.حضر المنتدى عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وأشار في كلمته الرسمية لافتتاح منتدى عُمان السياحي 2022 إلى «السعي لتعزيز الفرص وفتح آفاق جديدة للقطاع السياحي لعُمان مع الصين، ومد جسور التعاون لتسهيل حركة تدفق السياح. حيث قامت عُمان أخيراً بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرات الدخول لفترات إقامة تصل لـ14 يوماً، وفقاً لضوابط معينة، ويعد قطاع السياحة أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد السلطنة، بحسب «رؤية عُمان 2040»، وتعمل الوزارة عن كثب مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق هذه الرؤية».

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