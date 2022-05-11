«ميرال» تستعرض خططها الاستراتيجية المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، خططها الاستراتيجية المستقبلية خلال الدورة الجديدة لمعرض سوق السفر العربي 2022، وتماشياً مع محاور الحدث، التي تركز على السفر والسياحة الدولية، أكدت «ميرال» التزامها بتطوير تجارب الترفيه والاستجمام في أبوظبي من خلال مشاريعها المستقبلية التي تضمن تعزيز مكانة العاصمة الإماراتية وجهة عالمية للسياحة وتحقيق رؤيتها في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي.

وأسهمت «ميرال»، خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسها، في الاستثمار بما يزيد على 9 مليارات درهم، لتطوير وجهات وتجارب سياحية عالمية المستوى في جزيرة ياس، بالتعاون مع عمالقة القطاع في العالم، مثل: «ووارنر براذرز» و«فيراري»، ما أسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للترفيه والاستجمام.

فرصة مثالية

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: «تسرّنا المشاركة في معرض سوق السفر العربي، الذي يتيح لنا فرصة مثالية لتسليط الضوء على ماضي «ميرال» وحاضرها ومستقبلها. ونحن فخورون بالإنجازات المتواصلة التي حققتها «ميرال»، بدءاً من مساهمتها في تعزيز مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية، وصولاً إلى اختيارها أخيراً لتولي مهمة الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات. كما نتطلع لإنشاء المزيد من الوجهات السياحية عالمية المستوى التي تقدّم تجارب متكاملة للضيوف، إلى جانب المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للزوار من جميع أنحاء العالم».

جذب سياحي

وتحولت جزيرة ياس إلى واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في دولة الإمارات، وأسهمت في تعزيز مكانتها على خريطة العالم السياحية، حيث نجحت الجزيرة في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم لتجربة ما تقدمه من مرافق ترفيه متنوعة وحائزة العديد من الجوائز العالمية. ونجحت ميرال خلال عامي 2021-2020 بافتتاح مجموعة من المشاريع ضمن جزيرة ياس، لتوسّع بذلك محفظتها من الوجهات عالمية المستوى ولتقدم تجارب فريدة للضيوف من المنطقة ومختلف أنحاء العالم. وعلى رأس هذه المشاريع «ياس باي» في جنوب جزيرة ياس، الذي يتألف من ثلاث مناطق متميزة ومتكاملة، هي: «الواجهة البحرية» في «ياس باي»، و«ريزيدنسز» في «ياس باي»، والمنطقة الإبداعية - ياس، حيث يلعب مشروع «ياس باي» دوراً محورياً في استمرار مسيرة التنمية في الجزيرة.

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