1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 887.48 مليون درهم، منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 200.62 مليون درهم و321 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 686.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 95 مليونا.

وسجلت الرهون 548.1 مليون درهم منها 10 رهون أراضٍ بقيمة 101.22 مليون درهم، و69 رهن فلل وشقق بقيمة 446.96 مليونا، أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 419 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 24.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بـ 8 ملايين.

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