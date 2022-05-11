مصر: استضافة الإمارات للفعاليات الكبرى فخر لكل العرب

المصدر: (دبي - وام )

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قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية، إن دولة الإمارات هي مصدر فخر واعتزاز لجميع العرب، والجميع في مصر والعالم العربي يقدرون تجربتها في النهوض والازدهار والابتكار، خاصة مع استضافة الإمارات لكبرى الفعاليات بشكل مميز ولائق، وبصورة مُشرفة للعالم العربي.

وأوضح أن مشاركة مصر في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي يأتي بهدف توجيه رسالة إلى شركائها في القطاع السياحي بالعالم أجمع والمنطقة العربية بشكل خاص، للترحيب بالسياح والزوار العرب في مصر.

وأضاف في تصريح لـ«وام» على هامش مشاركته في الجناح المصري إن مصر هي قلب الوطن العربي والعرب يعتبرونها أحد المقاصد السياحية المفضلة لديهم؛ لما تتمتع به من عدة مميزات من أهمها الحضارة الفريدة، وسهولة السفر إليها، فضلاً عن احتفالاتها بجميع المناسبات والأعياد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية جاهزة لاستقبال زوار العالم خاصة مع اتخاذ إجراءات احترازية وقرارات مهمة أبرزها تبسيط إجراءات السفر لجنسيات مختلفة، علاوة على رفع مستوى الخدمة الفندقية وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي.

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