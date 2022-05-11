%77 إشغال المقاعد على رحلات الاتحاد للطيران في الربع الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف محمد عبد الله البلوكي. الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، أن الناقة سجلت ارتفاعاً كبيراً في معدل إشغال مقاعد على متن رحلاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل معدل الإشغال إلى 77%.

وفي تصريحات صحافية على هامش سوق السفر العربي، أشار البلوكي إلى ارتفاع معدل إشغال المقاعد من 52.9% في 2021 إلى 75% خلال العام الجاري، متوقعاً أن تحقق الشركة أداءً يتجاوز التوقعات خلال 2022.

وفي ظل الطفرة الواسعة المتوقعة في مستويات الطلب على السفر خلال موسم الصيف، توقع البلوكي أن يتجاوز الأداء هذا العام المؤشرات المستهدفة بنسبة تزيد على 30% على الأقل. ولفت إلى أن مؤشرات الطلب وحجوزات السفر خلال موسم صيف 2022 تنبئ بذروة سفر استثنائية، وبالتالي من المتوقع ارتفاع معدل إشغال المقاعد إلى 85% على الرحلات إلى العديد من الوجهات، منوهاً بزيادة رغبة الناس بالسفر خلال العطلات الطويلة، والذي ظهر بشكل واضح خلال عطلة عيد الفطر المبارك الذي شهدت مبيعات الناقلة بمجرد الإعلان عنها مباشرة في ختام شهر رمضان زيادة بنسبة 30%.

وأوضح أن الطلب المتنامي على السفر حفز الناقلة على إطلاق رحلات موسمية إلى وجهات جديدة للاستفادة من ذروة الطلب خلال فصلي الصيف والشتاء، والتي تضمّ رحلات إلى زنجبار ومالقا وميكونوس وسانتوريني ونيس.

ولفت إلى أن الاتحاد للطيران تشغل حالياً 68 طائرة من بينها 5 طائرات شحن، وتطير إلى نحو 67 وجهة حول العالم مقارنة مع نحو 78 وجهة قبل الجائحة، لافتاً إلى استئناف الناقلة خدماتها بشكل كامل إلى العديد من الوجهات الرئيسية مثل نيويورك ولندن وباريس وامستردام، وغيرها من الأسواق المهمة، مشيراً إلى أن استمرار التوسع في الشبكة والأسطول واكبه توسع مماثل في التوظيف، حيث قامت الشركة بتوظيف أكثر من 1000 موظف من أطقم الضيافة خلال الفترة الماضية.

وقال البلوكي إن الاتحاد تسلمت 5 طائرات إيرباص A350، وهناك 7 طائرات أخرى على جدول التسليم.

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