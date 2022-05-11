«إمباور» تزود %17 من فنادق دبي بخدمات التبريد

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، دعمها لقطاع الضيافة في دبي، مشيرة إلى أنها تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 17٪ من الفنادق في دبي.

وتتلقى المؤسسة عشرات الطلبات الجديدة من مطوري ومشغلي الفنادق الجديدة الراغبين في ربط مشروعاتهم الفندقية بخدمات «إمباور» المعروفة بجودتها وبمطابقتها للمعايير العالمية. وتأتي تأكيدات المؤسسة بالتزامن مع انطلاقة «معرض سوق السفر العربي 2022».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن دعم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، لقطاع الضيافة في إمارة دبي متواصل بوتيرة متصاعدة لاسيما مع تنامي معدلات التشغيل الفندقي من جهة وتصاعد عمليات إنجاز العديد من المرافق السياحية في المدينة من جهة أخرى.

وأشارت المؤسسة إلى أن السوق السياحي في دبي سيستقبل خلال العام الجاري مشاريع فندقية جديدة تقوم «إمباور» بتزويد معظمها بخدمات تبريد المناطق، ومن بينها: فندق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» و«راديسون دبي نخلة جميرا» و«هيلتون دبي بالم جميرا» و«لانا» التابع لمجموعة «دورشستر».

بالإضافة إلى مجموعة فنادق أخرى ضمن إمارة دبي كفندق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، و«برج العرب» و«أبراج الإمارات جميرا» و«ذا دورتشستر كولكشن دبي» و«مرسى العرب» وغيرها بجانب معالم سياحية بارزة من بينها مجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا أكبر الجزر الاصطناعية في العالم.

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