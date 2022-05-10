مركز دبي التجاري يستضيف الدورة الأولى من «ميتاكون» لألعاب البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و29 مايو الجاري فعالية ميتاكون (Metacon) برعاية غالا، المعرض المتخصص بالثقافة الشعبية والذي يهدف لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، ويحتفي بأحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين، والرياضات الإلكترونية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وتقنية Web3 وغيرها.

وتعتزم شركة غالا غيمز (Gala Games)، منصة الألعاب بتقنية Web3 التي توفر الدعم للاعبين من خلال أكبر شبكة لا مركزية للاعبين في العالم، خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على أبرز ألعابها، كما ستكشف عن الأخبار التي تثير اهتمام جمهورها المتنامي في المنطقة.

وبخلاف الفعاليات التقليدية المتخصصة بتقنية بلوك تشين، تشمل محاور تركيز معرض ميتاكون الألعاب والتقنيات التي تعرض ابتكارات مطوري تقنيات بلوك تشين، إلى جانب مجموعة من أحدث الألعاب المتاحة والتي سيتم إصدارها قريباً والتي تُحدث نقلة نوعية في مفهوم تحقيق الأرباح من تجارب اللعب والمشاهدة والبث عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى الفنون التي توفر معلومات وافية حول الرموز غير القابلة للاستبدال في المجال الفني والمستمدة من تاريخها، وطرق ابتكارها، وشرائها، وبيعها، والمشاركة في مختلف المزادات المتخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال. كما تسلط الفعالية الضوء على الرياضات الإلكترونية التي يتم بثها عبر الإنترنت لعرض قدرات عدد من أشهر فرق الألعاب المتنافسة خلال مشاركتها في أحدث بطولات ألعاب البلوك تشين، والموسيقى والتجارب الترفيهية التي تبيّن دور تقنية Web3 في إعادة رسم ملامح القطاع بدءاً من الحفلات الموسيقية في عالم الميتافيرس ومتنزهات الواقع الافتراضي، وصولاً إلى الإمكانات الترفيهية الهائلة المتاحة حالياً ومستقبلاً.

ويضم برنامج معرض ميتاكون الذي يتم تنظيمه بدعم من غاف كابيتال، الشركة الاستثمارية في الإمارات والمتخصصة بألعاب بلوك تشين ومشاريع تقنية Web3، مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الغنية التي تتوزع على المحاور الأربعة الرئيسية للمعرض والتي تشمل: ميتاستيج (MetaStage)، وميتاكونيكت (MetaConnect)، وميتارينا (MetaArena)، وميتاسبيس (MetaSpaces).

وتقام فعالية ميتاستيج بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وقادة الفكر ورواد الابتكار في مجال تقنيات بلوك تشين، بما في ذلك الدكتور مروان الزرعوني، عضو مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين. ويؤدي الدكتور الزرعوني دوراً رئيسياً في تعزيز حضور الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال تقنيات بلوك تشين، فضلاً عن توجيه وترسيخ الأسس التي يقوم عليها معرض ميتاكون.

كما تضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى في فعالية ميتاستيج جيسون برينك، رئيس قسم البلوك تشين في شركة غالا غيمز، والذي يعد أيضاً من أبرز المفكرين المتخصصين بتقنية بلوك تشين، واستشراف مستقبل العملات الرقمية، والفائز بجائزة شبكة التنمية العالمية لعام 2014 من مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن ابتكار حل إيد دولار، القائم على تقنية بلوك تشين والذي يهدف لحل مشاكل المساعدات الدولية. وتشمل قائمة المتحدثين أيضاً إدريس بي، فنان الرموز غير القابلة للاستبدال، وفراس الصادق، المؤسس الشريك في شركة غاف كابيتال، إلى جانب عدد من الضيوف الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

ويمكن لعشاق الرياضات الإلكترونية مشاهدة أول بطولة حصرية لألعاب بلوك تشين تقام في المنطقة، حيث تستضيف فعالية ميتارينا بطولة أكسي إنفينيتي، وهي لعبة تدور أحداثها في عالم رقمي للحيوانات الأليفة يتيح للاعبين إمكانية تربية مخلوقات خيالية تسمى أكسي وتداولها والتنافس باستخدامها. ويتنافس 12 فريقاً من أفضل الفرق العالمية للفوز بالجوائز النقدية للبطولة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

كما سيتم تنظيم عدد من البطولات الأخرى، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الألعاب الجديدة والمتميزة في نسختها التجريبية من منصة غالا غيمز ولعبة فايت أوف ذي إيجز، بينما توفر فعالية ميتاسبيس مجموعة كبيرة من أكشاك اللعب التي تتيح فرصة استكشاف وتجربة عدد من أحدث ألعاب البلوك تشين/الرموز غير القابلة للاستبدال، والاطلاع على عدد من الجهات والشخصيات المتخصصة بعالم الميتافيرس.

وشارك عبدالرحمن محمد، أحد رواد الرياضات الإلكترونية وعضو اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في تأسيس معرض ميتاكون بالتعاون مع كايل تشيس، الرئيس التنفيذي لشركتي بايد نتورك وماستر فينتشرز، والخبير المتمرس في مجال العملات المشفرة ورائد الأعمال المتخصص بالتكنولوجيا، والذي سيلقي أيضاً كلمة رئيسية خلال فعالية ميتاستيج.

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