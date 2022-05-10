«كريدو كومينيكيشنز» تفتتح مكاتب إقليمية ودولية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة كريدو كومينيكيشنز للاتصال والعلاقات العامة، افتتاح مكاتب إقليمية ودولية في أبوظبي (المكتب الرئيسي) ودبي والبحرين والمملكة المتحدة، مع الشركات التابعة لها في السعودية ومصر وأوروبا الشرقية والصين.

وقال رئيس مجلس إدارة كريدو سامر الحيرة: «تعتمد وكالة كريدو على التأثير المتزايد لدولة الإمارات عبر الأسواق العالمية على مستوى المال والأعمال وكذلك على الصعيدين السياسي والاجتماعي. يعني ذلك، أنّ هيكل الشركة مكوّن في التي تعتبر هي المحور، ويتم نقل المعارف في مجال الاتصال المؤسسي من المنطقة إلى مكاتبها الدولية. ومن خلال العمل مع خبراء في هذا القطاع، من الخدمات المالية إلى الميتافيرس، تهدف وكالة كريدو إلى رفع مكانة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز امتياز للاتصال».

وأضاف: «نعلم أننا بحاجة إلى بناء الثقة مع قادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ونأمل أن ترغب الشركات في أسواقنا باستخدام الشركات المحلية، وعندما يرون ما يمكننا تقديمه بشكل حرفي، فسوف يكافئوننا بالمزيد من الأعمال. وهذه هي أفضل طريقة لنمونا».

تلتزم وكالة كريدو بتوظيف الكفاءات المحلية الموهوبة، وبالوقت نفسه تقوم بتطوير الشركة التي من شأنها تعزيز سمعة السوق المحلي. وتقوم الوكالة بشكل استباقي بتدريب وتطوير موظفيها الجدد لمنحهم المهارات والخبرات العالمية اللازمة في التسويق والاتصال والعلاقات العامة. وتم تأسيس وكالة Credo كشركة ذات مسؤولية محدودة مع وجود مكتب لها في وسط مدينة أبوظبي، وهي مسجلة أيضاً كشركة محدودة في المملكة المتحدة.

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