«أراضي عجمان» تحقق 82% نمواً بالرخص و43% بخدماتها خلال الربع الأول

المصدر: عجمان - وام

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سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً في الطلب على خدمات الرخص التجارية بنحو 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن الإقبال المتزايد على خدمات الدائرة بشكل عام والنمو الملحوظ لعدد الرخص الجديدة، والذي قدر بـ82% جاء نتيجة لانتعاش السوق العقاري في إمارة عجمان وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بالنظر للفرص المتاحة والتسهيلات التي توفرها حكومة عجمان لرجال الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن نجاح الدائرة في تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي أسهم بشكل فعال في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات.

وثمّن المهيري الدور المحوري لشركاء الدائرة الاستراتيجيين ونجاعة الربط الإلكتروني معهم، مما سهل على المتعاملين إنجاز كافة معاملاتهم من مكان واحد وعلى مدار الساعة ودون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأكد أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان حرصت دائماً على إشراك متعامليها في جميع مراحل تطوير خدماتها، وذلك لضمان تقديم خدمات عصرية متميزة تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على ممارسة أعمالهم بكل سهولة وضمن بيئة آمنة ترقى إلى مستوى التطلعات.

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