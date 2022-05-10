مطارات أبوظبي تعلن تجديد وتوسعة مدرج مطار البطين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مطارات أبوظبي عن خططها الرامية لتجديد وتوسعة مدرج مطار البطين للطيران الخاص، وذلك بهدف تعزيز مستويات سلامة العمليات التشغيلية وتمكين المطار من استيعاب الطائرات الأكبر حجماً.

وفي ظل أعمال التجديد والتوسعة التي ستستمر إلى يوليو 2022، سيستقبل المطار في تلك الفترة طائرات هليكوبتر فقط. وستظل مطارات أبوظبي على اتصال وثيق بالعملاء وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أدنى حد من التسبب بأي تعطيل، مع عودة المدرج للخدمة بشكل كامل في 21 يوليو.

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