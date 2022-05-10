أسكوت تكشف عن افتتاح 5 فنادق جديدة في غضون شهر

المصدر: دبي- البيان

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تواصل شركة أسكوت المحدودة المملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند الاستثمارية خططها الاستراتيجية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا، معلنة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي عن افتتاح خمسة فنادق جديدة في خمس دول مختلفة في غضون شهر واحد.

وحالياً، تشغّل الشركة ما مجموعه 4,500 شقة فندقية عبر 33 فندقاً في مرحلة التشغيل وما قبل الافتتاح في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى، ما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الإقليمي المتمثل في إضافة 5,500 شقة فندقية إلى محفظتها في المنطقة للوصول إلى إجمالي 10,000 شقة فندقية بحلول العام 2025.

هذا وتشمل الفنادق في محفظة أسكوت الديناميكية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا أسكوت بارك بليس دبي وسيتادينز قرية الثقافة دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي (امتياز) في الإمارات، بالإضافة إلى فندق سمرست الفاتح في البحرين، وسمرست مسلك إسطنبول في تركيا، وأسكوت رافال العليا الرياض وأسكوت كورنيش الخبر وأسكوت التحلية جدة وأسكوت صاري جدة وسيتادينز السلامة جدة وسبيكترومز ريزيدنس جدة في المملكة العربية السعودية.

وحرصاً على توسيع حضورها العالمي، أطلقت العلامة فنادقها الأخيرة تحت علامتيها سيتادينز وسمرست. ومن خلال إرساء مفهوم جديد للشقق الفندقية، تمنح علامة سيتادينز الضيوف أسلوب حياة جديداً وعملياً مع إقامة فندقية تتسم بالمرونة وخدمات مميزة ومزيج من التجارب المحلية. وفي هذا الإطار، رحّبت سلطنة عمان بفندق سيتادينز الغبرة مسقط، الأول لعلامة سيتادينز في عاصمة البلاد.

وبالتوازي، تقدّم علامة سمرست من أسكوت للمسافرين مساحات معيشة عالمية تسمح لهم بتحقيق التناغم السلس بين حياتهم المهنية والشخصية وسط المجتمعات المزدهرة. وتشمل الفنادق الأخيرة التي تم افتتاحها للعلامة سمرست وسط مدينة الخبر المؤلف من 16 طابقاً والذي يعدّ الفندق التشغيلي السابع لأسكوت في المملكة العربية السعودية. كذلك، أعادت العلامة افتتاح فندق سمرست ويست باي الدوحة في قطر لمنح المسافرين ورواد الأعمال والسياح مساحاتهم الخاصة.

هذا ويرحّب فندق سمرست سيتي سنتر أتيراو الذي هو الفندق الأوّل لأسكوت في كازاخستان بالمسافرين لاستكشاف عالم من التفرد في أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في البلاد؛ هذا وافتتحت أسكوت فندق سمرست ويست فيو نيروبي (في كينيا) المؤلف من 162 وحدة سكنية، إيذاناً بدخول سوق شرق أفريقيا، مما أتاح للشركاء والضيوف المحتملين فرصة تجربة خدمات أسكوت العالمية في المنطقة.

وتواصل الشركة نموّها الواعد في المنطقة مع إطلاق ثلاثة مشاريع أخرى في الفترة المقبلة، وتشمل أول مشروع فلل فاخرة للعلامة تحت عنوان أسكوت فيلاز الرياض، إلى جانب سيتادينز أبها وهو الفندق الأوّل لأسكوت في أبها في السعودية، بالإضافة إلى فندق سمرست المنصورة الدوحة (امتياز) في قطر.

وقال حفيظ المرابطي المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: «لطالما كان سوق الشرق الأوسط محوراً رئيسياً لشركة أسكوت، ومع توسعنا أكثر فأكثر في هذه المنطقة وفي أفريقيا، يسرّنا أن نشارك إنجازاتنا الإقليمية خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2022.

ولا بدّ لي في هذه المناسبة من التشديد على التزامنا بالنموّ إيماناً منّا بالإمكانيات الهائلة التي تخبئها هذه المنطقة، لا سيما القارة الأفريقية من حيث خدمات الضيافة عالية الجودة في قطاع الإقامة الطويلة. علاوة على ذلك، نحن نتطلع إلى توسيع حضورنا في تركيا وكازاخستان لتقديم خدمات أفضل لضيوفنا المخلصين في المدن الرئيسية، حيث يشهد السفر إقبالاً متزايداً عقب الجائحة».

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