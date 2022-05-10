دويتشه هوسبيتاليتي تكشف عن خططها التوسّعية بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دويتشه هوسبيتاليتي، المجموعة الألمانية العاملة في مجال إدارة الضيافة، عن خططها التوسّعية التي تهدف إلى تنمية محفظتها الإقليمية. فمنذ دخولها سوق الشرق الأوسط في العام 2015، افتتحت العلامة التجارية 23 فندقًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تتطلع إلى افتتاح أربعة فنادق إضافية بحلول نهاية العام.

وتشمل الاستراتيجية العالمية للمجموعة محفظتها الكاملة، بما في ذلك فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر وشتيجنبرجر آيكونز وماكس باي شتيجنبرجر وهاوس أوف بيتس وجاز إن ذا سيتي وفنادق إنترسيتي وفنادق زليب والآن شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز.

وتسعى شركة دويتشه هوسبيتاليتي إلى مضاعفة حجم محفظتها المتميزة في الشرق الأوسط، مضيفة إليها مجموعة من المواقع البارزة التي ستستمر في قيادة قطاع الضيافة. وفي إطار عملية التوسّع، تستعد المجموعة لإطلاق أول مفهوم ضيافة بأسلوب حياة فاخر مع شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز، بالإضافة إلى أوّل فندق إنترسيتي في مسقط في عمان، وهذا ما يضمن للضيوف والشركاء المحتملين اختبار خدمات الضيافة عالمية المستوى التي تقدّمها شركة دويتشه هوسبيتاليتي في المنطقة.

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت المجموعة عن شراكة تجمعها بشركة الحمرا للتطوير والاستثمار في رأس الخيمة، لتولّي إدارة فندقين هما فندق قرية الحمراء والحمرا ريزيدنس. ونجحت دويتشه هوسبيتاليتي في إعادة افتتاح الحمرا ريزيدنس في 15 أبريل، أي في غضون 25 يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية إدارة الفندق.

أمّا بالنسبة إلى فندق قرية الحمراء، فمن المقرّر إعادة افتتاحه في الربع الثالث من العام 2022 على أن تتم إدارة الفندقين كعلامة بيضاء ضمن محفظة علامة دويتشه هوسبيتاليتي.

وبعد انتهاء عمليات التجديد، سيحمل الفندق اسم شتيجنبرجر ريزيدنس فيما سيحمل فندق قرية الحمراء اسم ماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي. وبالعودة إلى العام 2021، كانت علامة دويتشه هوسبيتاليتي قد احتفلت بإطلاق فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت، وهو أول فندق امتياز في المنطقة، بالإضافة إلى فندق شتيجنبرجر الدوحة وهو الفندق الرائد الأوّل للعلامة في قطر.

وقال سيغفريد نيرهاوس، نائب رئيس شركة دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط: نتطلّع إلى مشاركة تاريخ دويتشه هوسبيتاليتي الغني والمتمثل في الشغف وتقديم خدمات لا مثيل لها مع عدد أكبر من الناس في أشهر مدن المنطقة. فالشرق الأوسط يُعتبر سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا بالنسبة إلينا، ويسعدنا أن نتشارك نجاحنا وخططنا في سوق السفر العربي 2022.

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