«إشراق» للضيافة تعلن عن خطط توسعية في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «إشراق» للضيافة تحت مظلة مجموعة محمد وعبيد الملا في مشاركتها في سوق السفر العربي عن خطط توسعية ونمو محفظتها من خلال توقيع عقد حق الامتياز التجاري لثمانية فنادق جديدة في مصر وعُمان والإمارات.

وتبدأ «إشراق» للضيافة فصلاً جديداً إذ أصبحت شركة مزودة للخدمات الإداريّة كطرف ثالث، والعمل على نمو محفظتها من خلال العلامة التجارية «هوليداي إن إكسبرس» في السنوات الخمس المقبلة. وتتمتع العلامة التجارية «هوليداي إن إكسبرس» بقدرة على التكيف بفضل النظام التشغيلي الحديث المتبع، وقدرتها على توفير تجربة فندقية راقية مقابل سعر مناسب، ما أدى إلى زيادة رضا النزلاء عن الخدمات المقدمة إضافة إلى تحقيق عائدات أعلى.

وشهدت دبي زيادة في نسبة إشغال فنادق المجموعة بمعدل 80% في عام 2021 مع تحقيق المزيد من النجاح واستمرار هذه النسبة في الارتفاع لتصل إلى أكثر من 95% منذ يناير 2022. «هوليداي إن إكسبرس» إحدى كبرى العلامات التجارية نمواً في مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» مع 3000 فندق، وتُعد الخيار الأول لعدد متزايد من المسافرين الذين يحتاجون إلى محيط أنيق يتميز بالبساطة مقابل سعر مناسب للراحة واستعادة النشاط أثناء العمل خارج بلادهم.

وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: في مشاركة «إشراق» للضيافة في معرض «سوق السفر العربي»، يحظى الزوار بنظرة شاملة على سجل «إشراق» للضيافة الحافل بالخبرات الواسعة والتجارب المتميزة في القطاع، بداية من خدمات تقديم الطعام وحتى تلبية مختلف متطلبات المسافرين.

وأضاف: إنها فرصة حقيقية لنا مع شركائنا للاستثمار في قطاع الضيافة مع واحدة من أشهر الامتيازات التجارية من خلال الخطط التوسعية داخل مصر وعُمان لكونهما من أكبر الوجهات السياحية العالمية. وستعزز هذه الفنادق الجديدة من مكانتنا وتسرع من نمو قطاع الضيافة. وتأكيداً على استراتيجية التوسع التي تتبعها مجموعة محمد وعبيد الملا، تركز المجموعة على التحالف مع المجموعات الفندقية الدولية الحائزة جوائز، والتي تمثل أشهر العلامات التجارية المرموقة عالمياً في قطاع الضيافة، فضلاً عن مواصلة استراتيجية التوسع مع شركاء الامتياز التجاري.

وقال ألكسندر سوسكي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة إشراق للضيافة: سوق السفر العربي يوفر ببيئة مثالية لعرض أهم إنجازاتنا ورفع الوعي الدولي بالتطورات التي تم تحقيقها لدى قطاع الضيافة.

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