«ريلمي» تستعد لإطلاق ثلاثي لهواتفها في الإمارات 16 مايو

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة «ريلمي»، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم، لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية في الإمارات، منها الهاتفان الرائدان لسلسلة الهواتف الذكية المتوسطة «ريلمي 9 برو +» و«ريلمي 9 برو»، وهما من أسرع الأجهزة التي وصلت معدلات شحناتها عالمياً لـ40 مليون شحنة. بجانب أيضاً الهاتف الذكي «ريلمي i9» الذي سيتم إطلاقه في 16 مايو مع مبيعات تبدأ من 18 مايو.

وتعد سلسلة «ريلمي 9 برو» واحدة من أسرع خطوط إنتاج الهواتف الذكية في العالم، وجميعها تدعم شبكات 5G، وتستفيد من كونها أول من يتبنى معالج MediaTek Dimensity 920 5G.

الهاتف الذكي «ريلمي 9 برو +» المزود بكاميرا رائدة من الفئة المتوسطة، في حين أن «ريلمي 9 برو» هو هاتف 5G قوي مدعوم بمعالج Antutu Score 403K، وهو الأعلى في النطاق السعري. يأتي الطراز بتصميم Light Shift مع تغيير مزدوج للون الهاتف تحت الشمس، وهو أيضاً أول هاتف ذكي يتم عرضه على مدرج أزياء «باريس فاشون».

مع سلسلة «9 برو»، تقدم «ريلمي» مرة أخرى تقنية متميزة جديدة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة يصاحبه روح علامتها التجارية «Dare to Leap».

كاميرا سوني

«ريلمي 9 برو +» هو أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة يتميز بكاميرا سوني IMX766 OIS، وهو مستشعر الصور الممتاز، الذي يعد أحد المستشعرات ذات الأداء المتميز على الهاتف الذكي الرائد، ويحتوي على مستشعر كبير جداً مقاس 1 / 1.56 بوصة ومساحة بكسل كبيرة. وأيضاً توفر عدسة OIS للمستخدمين جودة صورة غير عادية.

كذلك، يأتي الهاتف الذكي «ريلمي 9 برو +» مع مكبر صوت استريو مزدوج مع Dolby Atmos وشاشة Ultra Smooth مع معدل تحديث عالٍ. يعتمد «ريلمي 9 برو +» على أفضل كاميرا في فئتها، مجهزة بتقنية ProLight Imaging التي تدعمها Sony IMX766 وOIS وEIS ثنائي الاستقرار وتقنية إلغاء الضوضاء AI 3.0، التي تقدم أفضل جودة للصورة في هذا القطاع.

مع معالج MediaTek® Dimensity ™ 920 5G، يتمتع الهاتف الذكي «ريلمي 9 برو +» أيضاً بأفضل أداء في فئته، مع درجة معيارية تزيد على 500.00. شاشته مصنوعة من مادة Super AMOLED وتدعم معدلَ تحديث عالياً يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألواناً رائعة وشاشة سلسة بشكل لا يصدق، مع مستشعر بصمة داخل الشاشة يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب.

وقد تم تصميمه بواسطة realme Design Studio™ بثلاثة ألوان متنوعة، مما يوفر تصميماً ملهماً متغيراً في صناعة الهواتف الذكية - Light Shift Design. وأكثر من ذلك، مع الاستريو المزدوج مع Dolby Atmos ومحرك اللمس X-axis وتقنية الشحن الفائق Super60W Super Dart Charge، يوفر الهاتف الذكي «ريلمي 9 برو +» تجربة شاملة للهاتف الرائد.

أقوى أداء

كإصدار قياسي في سلسلة «ريلمي 9 برو» القوية، فإن «9 برو» من أقوى الأجهزة أداءً في هذا القطاع أيضاً. مزود بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 غيغا بايت، ونظام تبريد سائل، ويتمتع «ريلمي 9 برو» بأداء رائع. كما أنه يتميز بتصميم Light Shift المتقدم وكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميغابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية.

كما أنه يتميز بمقبس سماعة رأس معتمد من Hi-Res مقاس 3.5 ملم وأحدث إصدار من «ريلمي» UI 3.0 قائم على نظام التشغيل أندرويد 12.

وسيكون «ريلمي i9» أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على شريحة Snapdragon 680 6nm. ومن المتوقع أن يكون «ريلمي i9» بالنسبة للمستهلكين الشباب قفزة قوية فيما يتعلق بتجربة الأداء.

ويعتمد معالج Snapdragon 680 على عملية إنتاج 6 نانومتر المتقدمة، وهي تعتمد على وحدة معالجة مركزية ثماني النواة بما في ذلك أربعة 2.4 غيغا هرتز Cortex-A73 وأربعة 1.9 غيغا هرتز Cortex-A53 وAdreno 610 GPU. يستهلك المعالج 6 نانومتر طاقة أقل بنسبة 62% ويوفر أداءً أكثر بنسبة 46% من المعالج 12 نانومتر.

بجانب أحدث شريحة SDM 680 6nm، تم تجهيز الهاتف الذكي «ريلمي i9» أيضاً بشحن وبطارية رائدة، مما يوفر أداءً فائقاً في هذا القطاع. وكمعيار ودليل لقوة مبيعات الهاتف، بمجرد طرحة في عروض بيع يتم نفاد الكميات المعروضة بالكامل.

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