الأسهم المحلية تتماسك والسيولة 2.13 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تماسكت الأسهم المحلية بختام جلسة أمس في ثاني جلسات الأسبوع، وحافظ سوق دبي على تماسكه بدعم صعود أسهم قطاعات النقل والاستثمار والتأمين ليغلق عند 3597 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي ليغلق عند 9870 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.13 مليار درهم، منها 1.76 مليار درهم بأبوظبي و371 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 386 مليون سهم، موزعة بواقع 262 مليون سهم في دبي ونحو 142 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 20926 صفقة.

سوق دبي

تماسك سوق دبي بدعم صعود قطاعات النقل 2.87% والاستثمار 0.49% والتأمين 0.44% والسلع 1.1% ليهبط مؤشر سوق دبي 0.66% ليصل إلى 3597 نقطة بضغط نزول قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وهبطت أسهم قطاع البنوك 1.37%، متأثرة بهبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.06% و«دبي الإسلامي» 0.31%، كما نزل قطاع العقار 0.99% مع هبوط أسهم «الاتحاد العقارية» 2.9%، و«إعمار للتطوير» 1.38%، و«إعمار العقارية» 0.97%، و«ديار» 0.21%.

وصعد قطاع الاستثمار بارتفاع «دبي للاستثمار» 1.24 %، بينما نزل «سوق دبي المالي» 0.77% وهبط «شعاع كابيتال» 0.8%. وصعد قطاع النقل بارتفاع «العربية للطيران» 6.79%، فيما تراجع «الخليج للملاحة» 2.22% و«أرامكس» 3.3%. وهبطت أسهم قطاعي الاتصالات 0.61%، والخدمات 0.67%. وتراجع «ديوا» 0.36%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 96 مليون درهم، تلاه «ديوا» 60 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 56.8 مليوناً. وحقق «أجيليتي» أكبر ارتفاع بنسبة 11%، تلاه «العربية للطيران» 6.79%، ثم «دبي الوطنية للتأمين» 2.74%، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.6%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.87% ليغلق عند 9870 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 0.35% و«إشراق» 1.3%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.3%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 5.92%، و«أبوظبي التجاري» 0.98%. ونزل «أبوظبي الأول» 2.02%، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.72%.

وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.73%، فيما هبط «أدنوك للحفر» 0.83%، و«دانة للغاز» 3.42%. وفي قطاع الاتصالات هبط سهم «اتصالات» 5.8% و«ياه سات» 1.1%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» 372 مليون درهم ثم «الدار العقارية» 288 مليون درهم و«أبوظبي الأول» 281 مليوناً. وحقق «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود بنحو 5.9%، تلاه «إسمنت الخليج» 5.4% ثم «أبوظبي لمواد البناء» 4.6%.

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