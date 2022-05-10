«سويس - بلهوتيل» تفتتح أول فندق تحت علامتها «مايوا» وفندقها الـ75 في أندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سويس - بلهوتيل انترناشيونال اليوم في سوق السفر العربي افتتاح أول فنادقها تحت علامة «مايوا» وهو فندق «مايوا نوسا بينيدا» في بالي، أندونيسيا. العلامة التراثية الصديقة للبيئة التابعة لمجموعة سويس - بلهوتيل انترناشيونال وقد أطلقت العام الماضي في سوق السفر العربي، وقد تم تطويرها لتوفر مجموعة من التجارب الفريدة والملهمة للمسافرين وهي تعنى بصفة رئيسة بالعافية والسلام والصحة. ومع بداية مايوا نوسا بينيدا، أصبحت أندونيسيا تضم 75 فندقاً تحت مجموعة سويس - بلهوتيل انترناشيونال.

وأكد جافن م. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس سويس - بلهوتيل انترناشيونال، قائلاً: «نحن فخورون بالإعلان عن افتتاح مايوا نوسا بينيدا في بالي، أندونيسيا وهو أول فندق تحت العلامة الفاخرة مايوا الصديقة للبيئة، كما أنه فندقنا الخامس والسبعون في أندونيسيا. إنه معلم رائع وإضافة عظيمة لمحفظتنا من العلامات التجارية والفنادق المتنوعة. وفي أعقاب افتتاح العلامة مايوا في العام الماضي، حصلنا على اهتمام هائل من المالكين مع مشروعات مثيرة عديدة يُجرى التفاوض بشأنها».

وفي تفاصيل أحدث افتتاح، أضاف فاول إن «مايوا نوسا بينيدا محاط بالسكينة ويجمع بين عناصر الطبيعة، والصحة والأصالة ليمنح تجارب فريدة وثمينة للضيوف. ولأننا نركز بصفة خاصة على الاستدامة، فإنه يعد مثالياً من أجل هؤلاء الذين يبحثون عن مهرب من الحياة اليومية ويبحثون عن تجديد حيويتهم ونشاطهم بطريقة صحية في أجواء هادئة ومريحة. وسائل الراحة بالفندق الصديق للبيئة أعدت بعناية تامة لتسمح للضيوف بأن ينعموا بأسلوب حياة متوازن وأكثر صحة».

يقوم جوهر العلامة «مايوا»، المستوحاة من ثقافة الماوري في نيوزيلندا، على التكاتف والانفتاح وهو ما يجمع الناس بالطبيعة.

ويضم مايوا نوسا بينيدا 25 فيلا توفر المكان المثالي للتواصل مع الجمال، والرومانسية، والطبيعة وأسلوب حياة الجزيرة. ويسلط الفندق الضوء على العناصر الطبيعية من خلال الدمج بين الهندسة العصرية الملموسة، والشرفات الأصلية المصنوعة من الحجر الجيري والحياة النباتية في نوسا بينيدا في صورة شرفات وحدائق تبرز الجمال الطبيعي للجزيرة. ويوفر المنتجع تجربة إقامة راقية مع مزيج عظيم من اختيارات الإقامة تمنح أقصى درجات الاسترخاء. وتشمل هذه الاختيارات فيلات فاخرة فسيحة بها غرفة نوم واحدة، وجناح بغرفة نوم واحدة وجناح يتكون من غرفتي نوم مع غرفة معيشة ونوافذ واسعة مفتوحة تفضي إلى حمام سباحة خاص وإطلالات مبهرة لخليج جامات.

وهناك الكثير جداً من الأنشطة ليستمتع بها الضيوف في المنتجع، ابتداء من حصص الطهي، واليوجا، والتأمل إلى الاسترخاء في المنتجع الصحي. ويوجد في الفندق مطعم كوواهاي، وأروها بار وهما مصممان ليقدما الأطباق والمشروبات العضوية المصنوعة بشكل فريد لتكون صحية وشهية وترضي في الوقت نفسه براعم التذوق.

ونوسا بينيدا جزيرة صغيرة رائعة الجمال في بالي. وتقع الجزيرة أمام الساحل الجنوبي الشرقي من جزيرة بالي الرئيسة، بجوار نوسا ليمبونجان ونوسا سينينجان، وتبرز بسرعة أحد أكثر الأماكن الجذابة شعبية في بالي.

وهذه الجزيرة الشبيهة بالجنة عالم بعيد عن حياة المدينة سريعة الإيقاع ويمكن الوصول إليها في 40 دقيقة فقط بالقارب السريع من سانور، بالي، وهناك يستطيع الزائرون استكشاف الأراضي المرتفعة الشاسعة المبهرة والتجول على الشواطئ البديعة التي تزين حواف الجزيرة. وإلى جانب التلال والشواطئ هناك حياة بحرية خلابة تنمو في البحار البكر التي تحيط بالجزيرة.

وهناك جواهر أخرى عديدة يمكن الكشف عنها في نوسا بينيدا وما حولها، مثل خليج كريستال باي، وشواطئ دايموند بيتش، بروكين بيتش، وكلينجكينج بيتش، الذي اختير أخيراً «الشاطئ الأكثر جدارة بالصور على انستجرام» عام 2021. ويعد تيليتابيز هيل، وهو تل واسع أخضر مفتوح يقع على بعد 11 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من شاطئ كيلينجكينج بيتش، منطقة أخرى يجب زيارتها.

كما تشتهر نوسا بينيدا بشعابها المرجانية حول الجزيرة وتضم بعضاً من أكثر مخلوقات البحر تفرداً في العالم بأكمله، لتمنح هواة الغطس والغوص تجربة خاصة.

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