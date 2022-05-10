22 مليار درهم الناتج الإجمالي المحلي للفجيرة 2021

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2021 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 22 مليار درهم، مقارنة بـ20.3 ملياراً في 2020، وذلك حسب تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كما زادت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3750 مليون درهم مقارنة بـ2,308 ملايين في عام 2020، وبلغت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة نحو 6467 مليون درهم، ارتفاعاً من 5,620 ملايين درهم.

وكشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء عن النسخة الـ25 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة والذي يتضمن 15 باباً تحتوي أبرز الأرقام والبيانات الإحصائية التي تعكس أنشطة الجهات العاملة بإمارة الفجيرة، وترصد التغيرات التي طرأت على مختلف مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية والتعليمية والسكانية.

ارتفاع السكان

وأظهرت البيانات ارتفاعاً بعدد سكان الفجيرة إذ بلغ إجمالي السكان في منتصف عام 2021 نحو 302.41 ألف نسمة مقارنة بالفترة المقابلة من 2020 التي بلغ فيها عدد السكان 292,35 ألف نسمة و256.25 ألفاً في 2019. وسجل العام الماضي انخفاضاً في عدد المواليد الأحياء إلى 2742 مولوداً مقارنة بـ3279 مولوداً في 2020، في المقابل، كان هناك ارتفاع طفيف بأعداد الوفيات إذ تم تسجيل 376 حالة وفاة مقارنة بـ309 حالات وفاة في 2020.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 39‎%‎ في حالات الطلاق إلى 221 حالة طلاق العام الماضي، مقارنة بـ159 حالة في 2020. وانخفضت أعداد الزيجات إلى 753 شملت 602 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية، مقابل 859 حالة زواج في 2020، منها 734 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية.

زيادة العاملين

وارتفع عدد العاملين في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية العام الماضي إلى 16.6 ألف موظف مقارنة بـ15.78 ألفاً في 2020، كما زاد عدد المنشآت الصناعية العاملة بالإمارة بواقع 261 منشأة، فيما كان هناك انخفاض طفيف في عدد رخص المنشآت التجارية الصادرة إلى 12.12 ألف رخصة.

من ناحية أخرى، اتسعت المساحة المزروعة إلى 54375 دونماً مقارنة بـ49,452 دونماً بمختلف مناطق الإمارة في 2020، ما يعكس مدى اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الزراعي. وارتفعت كمية النفايات المجمعة في العام الماضي إذ بلغت 662927 طناً مقارنة بـ538978 طناً في 2020.

رحلات الطيران

وسجل مطار الفجيرة الدولي ارتفاعاً في عدد الرحلات في العام الماضي إلى 12758 رحلة طيران بزيادة 1175 رحلة على 2020. كما سجل عدد نزلاء الفنادق ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 834.15 ألف نزيل مقارنة بـ620.59 ألف نزيل في 2020.

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