«باي موب» تحصد جولة تمويل من الفئة «B» بقيمة 50 مليون دولار من مستثمرين عالميين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت باي موب Paymob - منصة خدمات الدفع الإلكترونية الرائدة، إتمام جولة تمويلية من الفئة «B» بقيمة 50 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه Paymob إلى أكثر من 68.5 مليون دولار أمريكي، وسيتم استخدام التمويل لدفع نمو الشركة من خلال توسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز ريادتها والتوسع في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذا التمويل تعد Paymob واحدة من أكثر الشركات الممولة في المنطقة بالتزامن مع النمو المتزايد لعملية التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. وتأتي الجولة على خلفية النمو القوي لخدمات Paymob في عام 2021، مع زيادة عدد التجار بمقدار 4 مرات على أساس سنوي اعتبارًا من ديسمبر 2021، حيث انضم إلى Paymob أكثر من 100 ألف تاجر في أقل من عامين ونصف، كجزء من خطتها للوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال إسلام شوقي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Paymob: «يسعدنا إتمام صفقة التمويلات الكبيرة هذه بدعم من المستثمرين الدوليين الفاعلين في هذا المجال، بما في ذلك PayPal Ventures، الذراع الاستثمارية لشركة PayPal في مجال الدفع الرقمي، وهو تأييد كبير للاستراتيجية التي طبقناها حتى الآن وحجم الفرص التي يمكننا الاستفادة منها».

وتقوم Paymob بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، لتمكين الشركات من قبول المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت وفي المتاجر.

بالإضافة إلى منحها وصولاً أفضل إلى الخدمات المالية الإلكترونية، إذ تمتلك بوابة Paymob أكبر عدد من طرق الدفع في السوق المصري، فضلاً عن بطاقات الدفع المسبق المصرفية التقليدية، كما أضافت طرق دفع جديدة مثل المحافظ الإلكترونية للمحمول، ومدفوعات QR، ومدفوعات التقسيط، وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، التي تسهم في دعم التجار وزيادة حجم معاملاتهم ونمو الإيرادات.

وقال أشيش أجروال، مدير PayPal Ventures: «تشارك Paymob مهمتنا وطموحنا في تعزيز تبني المدفوعات الرقمية، فقد قطعت أشواطاً مذهلة في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الخدمات، ويشرفنا أن نستثمر في مرحلة مهمة في رحلتهم، حيث تقدم Paymob حلولاً غير تقليدية لسد فجوة التكنولوجيا المالية للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».

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