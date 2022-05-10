«سويڤل» تعقد اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على «زيلو»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «سويڤل» (SWVL) المدرجة في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «SWVL»، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، عقد اتفاق نهائي للاستحواذ على «زيلو» (Zeelo)، أكبر منصة ذكية للحافلات في المملكة المتحدة وتوسيع نطاق التكنولوجيا القائمة على الحجوزات.

ويعتمد توحيد الجهود مع «زيلو» على عمليات الاستحواذ الناجحة الأخيرة لـ«سويڤل» على «فيابول» (Viapool) و«شوتل» (Shotl)، في حين أن الإعلان عن الاستحواذ على «فولت لاينز» (Volt Lines) و«دور تو دور» (door2door) يوفر نقطة انطلاق من أجل تسيير العمليات التجارية وتعزيزها بسرعة في ثلاثة أسواق استراتيجية متطورة بما في ذلك المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بالتعاون مع فريق عمل «زيلو» المتمرّس المكوّن من أكثر 160 موظفاً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 29 مهندس برمجيات انطلاقاً من مقرّ «زيلو» للبحث والتطوير في مدينة برشلونة.

وتماشياً مع طموحات «سويڤل»، فإن «زيلو» تشتهر بالتزامها في قيادة التحوّل من استخدام المركبات ذات الإشغال الفردي إلى النقل الجماعي الخالي من الانبعاثات وتوسيع رقعة انتشار ربط المزيد من الأشخاص بمواقع عملهم وتوفير فرص التعليم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في مايو 2022.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سويڤل»: «إن (سويڤل) قد قامت على مبدأ القناعة بأن وسائل النقل التي يمكن الوصول إليها ضرورية من أجل إتاحة الفرص الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن (سويڤل) و(زيلو) تمتلكان رؤية مشتركة ومهمة بهدف توفير وسيلة نقل موثوقة تسهم في انتقال الركاب إلى حيث يرغبون بطريقة قليلة التكلفة وآمنة وصديقة للبيئة.

ومن خلال مجموعة الحلول المذهلة من عروض خدمة النقل والبرمجيات كخدمة والبصمة الراسخة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن (زيلو) سوف تعزز بسرعة مكانتنا في السوق كمزود لحلول النقل الجماعي القائمة على التكنولوجيا على نطاق عالمي«.

وقال سام رايان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة»زيلو«: تحدث (سويڤل) ثورة في صناعة النقل الجماعي، ويسعدنا أن نوحّد جهودنا في هذه المرحلة التالية من رحلة (زيلو) بهدف ترسيخ حلول النقل الذكي بالحافلات باعتبارها أفضل حل تنقل مشترك في فئتها تأخذ في الاعتبار جميع مستويات الدخل والاحتياجات للمسافرين العاديين كل يوم.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن يأخذنا النقل بالحافلات بشكل جيد مع التكنولوجيا إلى أبعد من اعتمادنا على السيارات وسيارات الأجرة غير المناسبة للتنقل من المناطق غير الحضرية. ونتطلع إلى تقديم رؤى(سويفل) من وجهة النظر الاستراتيجية التي اعتمدتها (زيلو) خلال الجائحة العالمية، وقد أعجبنا بالنمو السريع لشركة (سويڤل) في الأسواق الصعبة. نحن متحمسون للاستفادة من تجربتها العالمية .

بينما نبدأ في رحلة مشتركة لتطوير خيارات نقل جماعي آمنة، وبأسعار معقولة، ومنخفضة الانبعاثات، وتوسيع الفرص الاقتصادية للناس الذين هم في أمس الحاجة إليها من خلال حل التنقل الخاص بنا، وخصوصاً تلك المتعلقة بعمال المناوبة والمهنيين والطلاب الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى وسائل النقل في الأسواق المتقدمة».

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