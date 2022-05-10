22 % زيادة في زوار «الغاليريا» خلال الربع الأول والمبيعات تنمو 16%

المصدر: أبوظبي – البيان

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حقق الغاليريا في جزيرة الماريه أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2022، مع زيادة في أعداد الزوار بنسبة 22% وزيادة في المبيعات بنسبة 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، واختتم المركز الربع الأول بتحقيق مبيعات قياسية خلال شهر مارس.

وقال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة: «يقدم الغاليريا في جزيرة الماريه منذ افتتاحه عام 2013، أفضل تجارب التسوق والطعام والترفيه لضيوفه ورواده من جميع الأعمار.

ويعد هذا الارتفاع السنوي الكبير في أعداد الزوار إلى جانب الزيادة في مستويات الإنفاق والتي ترافقت مع تسجيل مبيعات قياسية خلال شهر مارس إنجازاً مهماً في مسيرة الغاليريا، وثمرة لجهودنا المتواصلة لتعزيز الخيارات المتاحة أمام الزوار، وإثرائها بأبرز الأسماء والعلامات التجارية العالمية والإقليمية والحصرية».

وأضاف: «نحن متحمسون لمواصلة هذا الزخم خلال عام 2022، ونتطلع للترحيب بالمزيد من الزوار للاستمتاع بأفضل تجارب التسوق التي توفرها المجموعة الواسعة من الخيارات الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي، إضافة لعدد من المتاجر ووجهات التسوق والترفيه المحلية والعالمية، التي سيتم إطلاقها لاحقاً هذا العام».

وتواصل هذا المسار الإيجابي طوال فترة الربع الأول من عام 2022، مع نمو ملحوظ في مجال مبيعات قطاعات مثل الأزياء الراقية والمطاعم والمتاجر الرئيسية، ونمو كبير ولافت في قطاعات التسلية والترفيه، ما يعكس ثقة المستهلكين المتزايدة في الخيارات التي يوفرها الغاليريا ولجميع المراحل والفئات العمرية، وهو أمر إيجابي لتوقعات النمو في المستقبل القريب.

ومنذ شهر يناير الماضي، افتتح الغاليريا عدداً من العلامات التجارية المرموقة مثل متجر «أبل»، و«ميسيكا». كما يستعد المركز حالياً لاستضافة العديد من العلامات المميزة مثل «إيلي صعب»، و«باتيك فيليب»، و«دن تاي فونغ»، و«فايف جايز»، و«باريز بوت كامب» وغيرها، والتي ستنضم للمتاجر التي تم افتتاحها خلال العام 2021 مثل «هنري جاك»، و«فيرساتشي».

بالإضافة إلى «المياس»، ومطعم «غراند بيروت»، وأماكن الترفيه الحصرية مثل «ناشيونال جيوغرافيك إلتميت إكسبلورر» و«زيرو ليتنسي». وتساهم هذه الإضافات المميزة في تعزيز مكانة الغاليريا باعتباره مقصداً ووجهة للمتاجر والعلامات التجارية العالمية، كما تؤكد التزام المركز بالمساهمة في دعم نمو وتطوير قطاع التجزئة في العاصمة أبوظبي.

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