منصة التأمين «تيرتل منت» تجمع تمويلاً بقيمة 120 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تيرتل منت Turtlemint المنصة الاستشارية للتأمين جمع تمويل بقيمة 120 مليون دولار في الجولة E من قبل أمانسا كابيتال وجنغل فنتشرز. كما شهدت الجولة مشاركة شركات استثمارية جديدة وهي فيتروفيان بارتنرز ومارشال وايس، إلى جانب عدد من المستثمرين الآخرين، ليرتفع حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة منذ تأسيسها إلى 190 مليون دولار. وتنوي الشركة استخدام التمويل للتوسع في مناطق جديدة وتعزيز فريق قيادتها ومنتجاتها.

ويضم مجتمع مستشاري تيرتل منت اليوم أكثر من 160 ألف مستشار تأمين يستخدمون منصتها في ما يزيد على 15,000 موقع بالهند. ويحمل تطبيق المستشارين التابع للشركة اسم TurtlemintPro ويسمح للمستشارين بإدارة أعمال التأمين بشكل كامل من خلال تطبيق بسيط للأجهزة المحمولة.

وإلى جانب بيع مجموعة واسعة من منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة وتأمين الحوادث الشخصية وتأمين السيارات وغيرها، يتيح التطبيق للمستشارين إمكان بناء علاقات أقوى بعملائهم عبر تمكينهم من مشاركة المحتوى وعروض الأسعار.

كما يوفر برنامجاً للتدريب وتطوير المهارات للمستشارين من خلال قسم أكاديمية تيرتل منت في التطبيق. وقد توسعت الشركة أخيراً في الشرق الأوسط من خلال توفير مسار رقمي للتأمين في البنوك والموزعين الآخرين، كما تخطط للتوسع الدولي ودخول أسواق جديدة في جنوب شرقي آسيا.

وقال ديرندرا ماهيافانشي، المؤسس المشارك لدى تيرتل منت: صممنا حلولنا بطريقة تسهم في تعزيز هذين الجانبين من خلال الحلول الرقمية التي تمنح مستشاري التأمين مزيداً من التمكين.

وستبقى التقنية والابتكار أبرز محاور تركيزنا في تيرتل منت فيما نواصل تعزيز وجودنا في المدن التي نعمل فيها. «نستهدف إضافة أكثر من مليون مستشار بحلول عام 2025 وتسريع وتيرة نمو أعمالنا في الهند، كما نستفيد من خبراتنا التقنية في توفير الحلول للمؤسسات المالية في كل من الهند والشرق الأوسط حيث نعمل مع شركائنا من البنوك».

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