«روتانا لإدارة الفنادق» تكشف عن علامة «إيدج» في سوق السفر العربي 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشفت روتانا، الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تشتمل محفظتها على 112 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن إطلاق أحدث علاماتها «إيدج من روتانا»، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي.

هذا وتُعتبر العلامة الجديدة الحل المثالي لأصحاب الفنادق الذين يقدّرون الاستقلالية ولا يرغبون في نقل الإدارة بشكل تقليدي، حيث ستكون «إيدج من روتانا» عبارة عن مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويّتها الخاصة، بينما ترتبط بسلاسة وبتكلفة مناسبة بإدارة روتانا المتقدمة وأنظمتها التجارية.

سوف توفر علامة «إيدج» راحة البال لأصحاب الفنادق، حيث يتولى فريق من الخبراء المتمرسين إدارة أنظمة الفنادق وعملياتها اليومية. ويمكن لأي فئة من فئات الفنادق الانضمام إلى مظلة «إيدج»، إذ تم تصميمها لضمان المرونة والقدرة على التكيّف ومن دون وضع متطلبات محددة بشأن حجم الفنادق التي تدعمها أو طبيعتها.

وبالنسبة إلى مالكي الفنادق، تقدم علامة «ايدج» قنوات توزيع ومنصات حجز أوسع نطاقًا، فضلًا عن الدعم الذي توفره المكانة المرموقة والقيمة المثبتة لروتانا وبرنامج الولاء الخاص بها «روتانا ريواردز» واطلاعهم على موجز محدّث بشكل متواصل عن الأداء المالي لفنادقهم.

ومن جانبه، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: «نواصل تعزيز نمونا في المنطقة وضمن أسواق جديدة، يسرّنا الإعلان عن هذه الإضافة الحديثة إلى محفظة روتانا. ولا بد لي من القول إن علامة «إيدج» تشكل خير مثال على مرونتنا في ابتكار علامات مميزة تتكيّف مع اتجاهات السوق مع الحفاظ على الوعد الذي قطعناه لضيوفنا «معنا للوقت معنى».

فقد أبرمنا اتفاقيتين لضم فندقين إلى العلامة، بما يشمل 328 غرفة في دبي و268 غرفة في إسطنبول، وها نحن نتطلع لتوسيع حضور العلامة في المنطقة وخارجها ومع فريق عمل يضم أكثر من 11000 موظف ذوي خبرة، سوف تعمل «إيدج» على تمكين الأصول ذات الأداء البسيط لتسريع العوائد، وذلك مع الاستفادة من المعرفة والخبرة التي نتمتّع بها.

تدير روتانا حاليًا 70 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنويًا عبر 10,012 غرفة في 36 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة وحدها. ومع أربعة فنادق قيد التطوير من المرتقب افتتاحها قبل نهاية العام 2022، تم إرساء أسس صلبة لتعزيز نمو الشركة بشكل متواصل.

كذلك تخطط روتانا لافتتاح 42 فندقًا في المستقبل، سيضيف 10 منها أكثر من 3,000 غرفة إلى السوق في السنوات الثلاث المقبلة. كما تعتزم الشركة توقيع اتفاقيات بارزة لافتتاح فنادق جديدة في كل من المنامة والبحرين والجبيل في المملكة العربية السعودية، إلى جانب خطط توسعية واعدة في الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.

أمّا في قطر، فقد وقعت روتانا أخيرًا مشروعًا جديدًا يتضمن إدارة فندق ريزيدنس من روتانا، وهو فندق رئيسي يضم 503 غرف فندقية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل روتانا تعزيز حضورها في مصر، حيث احتفلت المجموعة بتوقيع اتفاقية لإدارة أول فندق لها في العاصمة مضيفةً 500 غرفة إلى سوق القاهرة الجديدة، إلى جانب فندق ثانٍ يضم 180 غرفة في العلمين في الساحل الشمالي.

واختتم هاتشينسون: «يشكّل معرض سوق السفر العربي المنصة المثالية لإطلاق علامة «إيدج من روتانا» ويسرنا اليوم الإعلان عنها أمام روّاد قطاع الضيافة وأصحاب المصلحة الرئيسيين. كما نتطلع إلى تنمية مجموعة علاماتنا التجارية عن طريق تعزيز سبل التعاون ومناقشة أحدث تفاصيل مستقبل السياحة والسفر مع تعزيز قيمنا الأساسية في رحلتنا نحو التوسع والتطوير».

تخطط روتانا للاستفادة من قطاع الضيافة المزدهر في المنطقة وتحسين أدائها من خلال فهمها العميق للسوق وتركيزها المحلي، وتطوير المشاريع البارزة وتوقيع الاتفاقيات الجديدة بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سفر رائدة على مستوى العالم.

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