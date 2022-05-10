مدهش ودانة ينشران الفرح والمرح في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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من منزلهما في غابة القرم بدبي، بدأ مدهش ودانة مع انطلاقة سوق السفر العربي مغامرتهما المشوقة في المعرض من خلال تجوالهما بين آلاف المشاركين والزوار من مختلف الدول والجنسيات لينشرا الفرح والمرح بين الجميع.

وتضمنت رحلة مدهش ودانة الترحيب بالزوار في جناح دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فضلاً عن التعرف إلى بعض أهم العلامات والشركات العالمية في قطاع الضيافة وأشهر الوجهات والمعالم السياحية من جميع أنحاء العالم.

تجسد شخصية مدهش الروح الديناميكية لدبي، ومكانتها وجهة عالمية آمنة وممتعة ترحب بزوارها، بينما تنضم إليه دانة لتقدم مرحاً مضاعفاً بأفكارها المميزة والمثيرة. وتمثل الشخصيتان المحبوبتان معًا مزيجًا مثاليًا لإلقاء الضوء على هذا الحدث السنوي المميز الذي يهدف في نسخة هذا العام لاستكشاف مستقبل السفر والسياحة الدولية.

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