بدء الاكتتاب في الطرح الأولي العام لشركة «أي دي سي» 12 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ايه دي سي» (ADC) ADC Acquisition Corporation، أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في الإمارات بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي اعتباراً من 12 وحتى 19 مايو. وسيتم طرح أسهم الشركة للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

وتعتزم شركة (ADC) جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر عرض يبلغ 10.00 دراهم إماراتي للسهم الواحد.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ«القابضة» ورئيس مجلس إدارة شركة (ADC): «تلتزم «القابضة» (ADQ) بتوسيع نطاق أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي عبر إتاحة الفرص أمام الشركات الخّاصة للاستفادة من منصّتها الاستثمارية الفريدة. ويهدف تأسيس شركة (ADC) إلى دعم تحقيق هذه الغاية.

كما تسعدنا مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسّسات من دولة الإمارات في هذه الاستراتيجية، سعياً للمساهمة في دعم إمكانات النمو بالدولة على المدى البعيد».

وقال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC): «مع الاكتتاب العام المقبل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستصبح (ADC) أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) ويتم إدراجها من مقرها في الدّولة.

وهو الأمر الذي يسهل وصولاً أسرع إلى رأس المال والخبرات التشغيلية، ويؤدي إلى خفض الرسوم، وتحقيق مزيد من الشفافية، ويتيح أمام المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة فرصة للاستفادة من مساحة جديدة تتميز بالديناميكية العالية، وسرعة النمو على صعيد أسواق رأس المال في الإمارات».

وبصفتها أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في الإمارات، تستهدف (ADC) الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو التي تدير عملياتها الرئيسية فيها. ومن خلال رصدها لفرص الاستحواذ المتاحة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصاديّة، ستركز (ADC) بشكل خاص على الشركات التي تتمتّع بإمكانات نمو واعدة وتتميز بإيرادات قويّة مدعومة بمحفّزات نمو عالية، وأساسات راسخة، وتقنيات مبتكرة وتحولية، وأسعار جذّابة، ويتولى قيادتها فرقٌ إدارية ذات خبرات واسعة.

وتأسست شركة «أي دي سي» الشهر الماضي بالتعاون بين «القابضة» وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي، و«شيميرا للاستثمار»، وهي شركة استثمارية خاصة رائدة ومقرها إمارة أبوظبي، والتي تتولى إدارة محفظة استثمارية خاصة متنوعة تشمل أسهماً مُدرجة وغير مُدرجة في أسواق المال المحليّة والإقليمية. وتخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.

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