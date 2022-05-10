مدير اقتصادية عجمان: «البيان» تصدرت في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالإمارات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بمناسبة الذكرى الـ42 لإصدار «البيان»: نهنئ صحيفة البيان الشريك الأساسي لدائرة التنمية الاقتصادية، والمرآة التي تعكس وضع اقتصاد البلد ونموه، مؤكداً أن الصحافة الاقتصادية لها دور كبير في تعريف المجتمع بالنشاط الاقتصادي عن طريق نشر الأخبار والآراء والتحليلات وتفسير المصطلحات المعقدة، وكانت «البيان» إحدى الوسائل المهمة والصحف المتصدرة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأكد الحمراني أن مساهمة صحيفة البيان تتجلى في دورها الريادي في إعطائها الحيز الكبير في الحياة الاقتصادية، فهي تحمل آمال وطموحات وتطلعات القطاع الاقتصادي وتطرحها عبر صفحاتها بهدف الوصول بهذه الآمال والتطلعات إلى أعلى مستوى ممكن، وذلك بالتنسيق والتعاون البناء المثمر مع الجهود المباركة والفاعلة في الدائرة، وبالدور البناء في التعريف بقوانين الاستثمار وفي تقديم كل ما من شأنه المساهمة مع الجهود الرسمية من أجل تشجيع الاستثمار والتحفيز عليه بما يعود بالخير على مجمل أوضاعنا الاقتصادية، وكذلك في جهدها المتواصل في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة والمساهمة في دفع عجلة اقتصادنا الوطني للأمام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز