«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 460 مليون درهم لتشييد المرحلة السكنية الأولى من «مَسار»

المصدر: الشارقة- البيان

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أرست أرادَ أخيراً عقدين رئيسين بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم لتشييد المرحلة السكنية الأولى في مَسار، الوجهة العصرية في ربوع الطبيعة الخضراء بالشارقة. ويضم هذا المجتمع المتكامل بين جنباته 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي في ثمانية أحياء مسوّرة.

وحصلت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وهي شركة مقاولات كويتية تمتاز بخبرة كبيرة في القطاع، على عقد بقيمة 228 مليون درهم لبناء 142 فيلا في حي سنديان بمشروع مَسار. كما تعمل الشركة على تطوير باقة من الوحدات السكنية بمشروعي أرادَ الآخرين، الجادة ومساكن نَسمَة. وستتم المباشرة في العمل فوراً، إذ يتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال 14 شهراً.

وحصلت إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات معروفة مقرّها الشارقة وعملت سابقاً في مشروعي الجادة ومساكن نَسمَة، على عقد بقيمة 232 مليون درهم لتشييد المنازل المتبقية في سنديان وعددها 288 منزلاً. وستبدأ الأعمال الإنشائية فوراً، وسيتم الانتهاء منها كذلك خلال 14 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرادَ: بات مَسار منذ إطلاقه مطلع عام 2021 المشروع الأكثر مبيعاً في الشارقة، فضلاً عن تنامي الاهتمام بمرافقه الخدمية المتميزة وأسلوب الحياة الراقية التي يوفرها للقاطنين فيه.

وتم بيع حي سنديان بالكامل، حيث تتنوع الخيارات السكنية فيه ابتداءً من المنازل الريفية المتلاصقة من غرفتي نوم، وصولاً إلى فلل حدائق السنديان الفاخرة من خمس غرف نوم.

وسيتم تجهيز جميع الوحدات السكنية بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، كما تمتاز بقربها من المنطقة الترفيهية في قلب مَسار. وقد تم إطلاق كايا، المرحلة السكنية الثانية بمَسار، في شهر أكتوبر 2021، وستطلق أرادَ مبيعات المرحلة الثالثة من مَسار لاحقاً في الربع الثالث من هذا العام نظراً للطلب المتنامي على هذا المشروع.

وسيتم في شهر يونيو افتتاح مركز زوّار مَسار والمنطقة المحيطة به، والتي ستكون بمقام نقطة جذب رئيسة لسكان هذا المجتمع العصري وجميع المقيمين في ضاحية السيوح على حدّ سواء، حيث ستضم عند اكتمالها منطقة مغامرات للأطفال، وساحة تزحلق، ومسرحاً خارجياً، وفرعاً لركن زاد للمطاعم.

والذي بات يتمتع بشعبية واسعة في مجتمع الجادة من أرادَ. وستضم المنطقة الخضراء المنسقة مركزاً لشبكة مسارات للدرّاجات الهوائية يبلغ طولها 13 كم، والتي تضم بدورها مرافق تجارية وأخرى للتأجير وصيانة الدرّاجات الهوائية.

وتمت ترسية أول عقود مَسار في مايو من العام الماضي، وتضمن ذلك عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الإشراف والاستشارات، والذي فازت به شركة بارسونز الأمريكية للاستشارات الهندسية، وعقد تشييد مركز زوار مَسار، الذي كان من نصيب شركة الشعفار للمقاولات العامة. كما تم في شهر مارس ترسية عقدين آخرين لتطوير البنية التحتية وتنسيق الحدائق في المنطقة المركزية حول مركز زوار مَسار والمنطقة العازلة المحيطة بالمجتمع السكني.

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