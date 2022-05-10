59.1 % نمو صافي أرباح أدنوك للحفر للربع الأول إلى 642 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للحفر نتائجها المالية لفترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2022، حيث ارتفعت الأرباح بعد خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى مليار درهم، بهامش قدره 46.6%، وذلك نتيجة استمرار الشركة في تحقيق نتائج قوية في كفاءة التكاليف، في حين ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 59.1% على أساس سنوي لتصل إلى 642 مليون درهم.

وسجّلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات في هذه الفترة لتصل إلى 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو في الإيرادات السنوية في جميع قطاعات الأعمال بالتزامن مع حفاظ الشركة على مسارها الصحيح لتحقيق خططها الطموحة. وارتفعت إيرادات الشركة مع زيادة عدد الحفارات الجديدة التي تملكها ليصل عددها إلى 104 حفارات بعد بدء تشغيل الحفارات البرية عالمية المستوى من طراز FlexRigs من شركة «هيلمريتش آند باين، في حين شهد الربع الأول استمرار نمو خدمات حقول النفط مدفوعة بحصة سوقية قوية.

وحققت الشركة نمواً قوياً في جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغت إيرادات أعمال الحفر البري خلال الربع الأول من العام 1.17 مليار درهم، بزيادة 14.3% مقارنةً بالربع الأول 2021، مدفوعةً ببدء تشغيل حفارتين بريتين جديدتين، هما AD-180 وAD-181.

فيما ارتفعت إيرادات الحفر البحري إلى 528 مليون درهم، بزيادة قدرها 4.3% مقارنةً بالربع الأول 2021، بفضل بدء تشغيل الحفارة البحرية الجديدة «الريم» وزيادة عدد أيام التشغيل بسبب انخفاض عدد أيام الصيانة نتيجة التغييرات الحاصلة على جدول الصيانة.

وارتفعت إيرادات حفارات الجزر الاصطناعية بنسبة 38.9% لتصل إلى 184 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تضمين ترتيبات تجهيز الحفارات الأربع في الجزر الاصطناعية في نتائج النصف الأول 2021.

وشهدت إيرادات خدمات حقوق النفط ارتفاعاً في الربع الأول 2022 بنسبة 25.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 323 مليون درهم، بسبب النمو القوي في أنشطة التكسير الهيدروليكي وعمليات التسجيل الإلكتروني والسلكي لمعلومات الحفر وعمليات تثقيب الآبار، إلى جانب النمو في قطاع خدمات المزج والطين السائل. ووصلت الحصة السوقية للشركة في قطاع خدمات الحفر المتكاملة إلى 45% بتاريخ 31 مارس 2022.

وسجلت الشركة خلال الأشهر الثلاثة معدلاً مرتفعاً لتشغيل أسطول الحفارات بنسبة 95%، حيث تم حفر 145 بئراً حتى هذا الوقت من السنة بإجمالي قدره 0.95 مليون قدم.

وقال عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر: سعداء بالأداء الذي حققته الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، حيث سجلت أدنوك للحفر نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، مع ارتفاع عدد الحفارات المملوكة للشركة إلى 104 حفارات، وإدراج الشركة على مؤشر «فاداكس 15» الجديد ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يؤكد أهمية وجاذبية الشركة كجزء رئيسي من سوق رأس المال في أبوظبي.

وأضاف: «بالتزامن مع نمو الإيرادات، حافظت مقاييس الربحية في أدنوك للحفر على قوتها، إذ حققت الشركة أرقاماً تعد الأعلى على مستوى السوق، وتصل إلى ضعفي متوسط الأرقام المحققة في هذا المجال من حيث هامش الأرباح بعد خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. ونواصل الاستفادة من خدماتنا المتنوعة عبر كامل سلسلة قيمة الحفر لزيادة حصتنا في سوق خدمات الحفر المتكاملة..

والتي بلغت 45% في نهاية الربع الحالي من 2022، ونتطلع بثقة إلى العام المقبل، حيث نسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق النتائج المرجوة من برنامج الاستحواذ على الحفارات والاستثمار في التكنولوجيا لتحيق المزيد من النمو».

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