84.7 مليوناً صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2022، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 84.7 مليون درهم، في حين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 20.2٪ ليصل إلى 2.28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 1.90 مليار درهم خلال الربع الأول 2021.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائج مالية قوية، وفي ظل استمرار تعافي النشاطات الاقتصادية من تداعيات الجائحة واصلنا العمل على تنمية حصتنا السوقية مع أداء اتسم بالمرونة والكفاءة وضبط التكاليف، وذلك من خلال التطوير المتواصل في البنية التشغيلية واستثماراتنا في المبادرات والقدرات التقنية الجديدة».

وتقدم الشيخ محمد بن سيف آل نهيان بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير على الدعم المستمر لقطاع التأمين في الدولة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: أسهم المركز المالي القوي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وتميز علامتها التجارية، إلى جانب الشراكات العالمية في أسواق إعادة التأمين في تحقيق نمو في الأقساط المكتتبة بلغ 20.2% لتصل إلى 2.28 مليار درهم. وقد مكنتنا الإدارة الفعالة لمحفظة الذمم المدينة من خفض الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت الميزانية العمومية على قوتها، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليبلغ 10 مليارات درهم، في حين حافظت الملاءة المالية على قوتها لتتجاوز بكثير الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، وكذلك متطلبات وكالات التصنيف الائتماني.

وأشار إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في مجالات الأعمال الرئيسية التي تمكننا من تنمية حصتنا السوقية في مناطق جغرافية ومنتجات تأمينية جديدة. ونعمل أيضاً على تطوير قدرات جديدة لتعزيز المبيعات والخدمات، عبر قنوات التوزيع الرقمية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على عدد من خطوط الأعمال المختلفة. وختم قائلاً: نتطلع للمساهمة في دعم جهود الدولة خلال مسيرتها وطموحاتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يعكس الأداء القوي الذي حققته شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الربع الأول من عام 2022، قدرتنا على التكيف مع ظروف السوق الحالية مع عدم استقرار الاقتصادات على المستوى العالمي، حيث واصلت الشركة التركيز على تطوير الخدمات والمبادرات التقنية والرقمية الجديدة. يمثل هذا العام الذكرى السنوية الـ 50 على تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتأمين».

وأضاف: تواصل الشركة التزامها بدعم كل أولويات الأعمال الرئيسية بما في ذلك التوطين، والمشاركة في مختلف المبادرات التي تصب في صالح خير ورفاهية المجتمع. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتجديد شراكاتها مع العديد من المبادرات الاجتماعية الهادفة، كما أطلقت برنامج «إمكاناتي» لتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة، واعتمدت العديد من البرامج التي تهدف لتعزيز صحة ورفاهية موظفي الشركة.

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