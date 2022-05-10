«الإمارات الإسلامي» يطلق «حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير»

المصدر: دبي - البيان

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تعاون «الإمارات الإسلامي» مع «ضيف الاتحاد»، برنامج ولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران والحائز على الجوائز، لإطلاق «حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير».

ويتيح الحساب للمتعاملين كسب أميال «ضيف الاتحاد»، بالإضافة إلى أرباح ربع سنوية على مدخراتهم، ليكون بذلك خياراً مثالياً للمتعاملين الراغبين بخوض تجارب السفر الممتعة ومواصلة اتباع العادات المالية السليمة.

ولدى فتح حساباتهم الجديدة قبل 30 يونيو 2022، يحصل المتعاملون على 60 ألف ميلٍ من أميال «سوبر ضيف الاتحاد» سنوياً حسب الأرصدة المتوفرة في حساباتهم، إضافة إلى كسب ما يصل إلى 90 ألف ميل خلال السنة الأولى للحساب.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا البناء على شراكتنا الراسخة مع الاتحاد للطيران وتقديم منتج جديد لمتعاملينا.

ويتيح حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير للمتعاملين، خصوصاً سكان أبوظبي ودبي، إمكانية التمتع بمزايا وتجارب السفر المتميزة مع الاتحاد للطيران والحصول على مكافآت مجزية على عاداتهم المالية السليمة. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزامنا الدائم بتقديم فوائد قيّمة للمتعاملين عبر الشراكات مع أبرز العلامات التجارية في الإمارات.

وقالت كيم هارداكير، رئيس قسم برنامج الولاء والشراكات في مجموعة الاتحاد للطيران:

تمثل الشراكة التي أبرمتها الاتحاد للطيران مع الإمارات الإسلامي خطوة بارزة في مسيرة الناقل الوطني من حيث إتاحة المجال لممارسة السلوك المالي الواعي، والاستفادة من فرص كسب الأميال مع ضيف الاتحاد. ويأتي التعاون لتعزيز التفاعل الإيجابي مع شرائح جديدة من المتعاملين وتعزيز قاعدة المزايا المتاحة لعملائنا الحاليين.

ويأتي إطلاق «حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير في أعقاب الإطلاق الناجح لبطاقة «الإمارات الإسلامي» الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع «ضيف الاتحاد».

والتي توفر قائمة من المزايا الرائدة التي تشمل خدمة التوصيل المجاني من وإلى المطار، وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات، إضافة إلى كسب حتى 3.5 من أميال «ضيف الاتحاد» مقابل كل دولار يتم إنفاقه واسترداد حتى 50% من الأميال عند حجز الرحلات باستخدام أميال «ضيف الاتحاد».

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