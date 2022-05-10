جمارك دبي: إنجاز 381 ألف بيان جمركي خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت جمارك دبي أنها أنجزت 381275 بياناً جمركياً خلال عطلة عيد الفطر السعيد. كما تعاملت خلال العطلة مع 659101 حقيبة لنحو 515235 مسافراً على متن 4170 رحلة قادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي، وتقوم الدائرة بدور رئيسي في تسهيل وتسريع حركة المسافرين، حيث اتخذت الدائرة العديد من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين.

ويعمل في إدارة عمليات المسافرين 822 ضابطاً ومفتشاً جمركياً يعملون على تحقيق سعادة المسافرين، بما يرسخ دبي عاصمة السياحية العالمية. كما أنجزت الدائرة إجراءات 19132 سيارة قادمة إلى الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ودفعت نحو تسهيل الإجراءات الجمركية للأشقاء الخليجيين للاستمتاع بإجازتهم في دبي خلال عيد الفطر.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: أظهرت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عن هذه التحديات من اضطراب سلاسل التوريد والإمداد، مدى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز العالمية للتجارة في الربط بين الأسواق الدولية ودعم انتظام سلاسل الإمداد.

وتبرز الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية يملك إمكانيات كبيرة على صعيد تطور الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية، ويتميز بكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والجمركية المرتكزة على التطوير الدائم لتطبيقات تقنية المعلومات الذكية.

وأنجزت جمارك دبي 24 مليون معاملة في العام 2021 مسجلة نمواً قوياً بنسبة 50% مقارنة بعدد المعاملات المنجزة في العام 2020 والتي بلغت 16 مليون معاملة ونسبة 99.6% من هذه المعاملات أنجزت من خلال الأنظمة الذكية للدائرة.

وثمن المدير العام لجمارك دبي تصدر دبي المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يُعد شهادة ثقة دولية، ويعد إنجازاً جديداً يتحقق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مؤكداً أن دبي باتت المركز العالمي المفضل للمال والأعمال، وانطلاق المشاريع وتأسيس الشركات، حيث نجحت الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً، وفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، لافتاً إلى أن منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طورتها وأطلقتها جمارك دبي .

والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، تدعم تحفيز شركات التجارة الإلكترونية والشركات المرتبطة بهذه الصناعة مثل متعهدي الخدمات اللوجستية (شركات النقل والإمداد) والشحن السريع لتأسيس مراكز توزيع لها في دبي، حيث يهدف المشروع إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق «استراتيجية دبي الإلكترونية».

وأطلقت الدائرة العديد من الابتكارات المتميزة خلال الفترة الماضية من أبرزها الآليات الكهربائية الذكية لدوريات التفتيش والغواصة الجمركية لتصوير ورصد السفن التجارية.

كما طورت الدائرة ابتكار (I- box) للبضائع الثمينة، وأطلقت المرحلة الثانية لنظام الإفصاح المبكر الذكي (I-Declare) بالإضافة إلى برنامج التفتيش الذكي (SIMA)، وبلغ إجمالي عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي تلقتها الدائرة منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2021 أكثر من 46 ألف فكرة، وبلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها الدائرة في مجال الابتكار 145 جائزة محلية وعالمية.

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