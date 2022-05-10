671 مليون درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع للربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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حققت "أدنوك للتوزيع" نتائج قوية خلال الربع الأول 2022، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 881 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح للفترة نفسها بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 671 مليون درهم، وحافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر 1.9 مليار درهم.

شهدت الشركة انتعاشاً قوياً في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي. وسجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقيات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021. كما ارتفع إجمالي أرباح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مع زيادة 20% في عدد معاملات غير الوقود في جميع أنحاء الدولة.

توسيع محفظة الأعمال

وخلال الربع الأول ، عززت أدنوك للتوزيع حضورها بتوسيع شبكة محطاتها محلياً ودولياً، حيث وصل إجمالي عدد محطاتها إلى أكثر من 500 محطة خدمة في كل من الإمارات والسعودية. وافتتحت الشركة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية ليصل بذلك إجمالي محطاتها إلى 55 محطة خدمة. وافتتحت الشركة ثلاث محطات خدمة جديدة في الإمارات ، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة. وتلتزم أدنوك للتوزيع بخططها الرامية إلى افتتاح 20-30 محطة جديدة في الإمارات بنهاية 2022. وحافظت زيوت تشحيم أدنوك "فويجر" خلال الربع الأول على زخم توسعها دولياً حيث أصبحت تصدر إلى 20 دولة.

وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: حققت أدنوك للتوزيع بداية إيجابية في عام 2022. وواصلت الشركة عمليات توسعة شبكة محطاتها بشكل قوي خلال الربع الأول من العام، ويظهر ذلك بشكل ملموس في السوق السعودي حيث توسعت شبكة محطاتنا بنسبة 40%. وإلى جانب ذلك، نواصل خططنا لافتتاح 60-80 محطة خدمة جديدة في الإمارات والأسواق العالمية بنهاية هذا العام. وشهد برنامج ولاء العملاء "مكافآت أدنوك" نمواً متواصلاً في الربع الأول من عام 2022 حيث بلغ عدد المشتركين في البرنامج الآن أكثر من 1.3 مليون عضو مع 83 جهة شريكة تقدم العديد من التخفيضات والعروض عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة.

وأضاف: تتمتع أدنوك للتوزيع بميزانية قوية إلى جانب سيولة مالية وافرة، مما يضمن قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين. كما نلتزم بتنفيذ خطط النمو الطموحة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما نعمل على تحقيقه في 2022.

توزيعات

وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 24 مارس، وافق مساهمو "أدنوك للتوزيع" على توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 350 مليون دولار "10.285 فلوس للسهم"، تم دفعها في أبريل 2022، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح 2021 إلى 700 مليون دولار "20.57 فلسا للسهم". وتحدد سياسة الشركة توزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، مما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023. وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتحافظ الشركة على مركزها الجاذب للمستثمرين، لا سيما بعد إدراجها ضمن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر فاداكس 15)، المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم تطويره بشكل مشترك تحت الشراكة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل. ويمثل مؤشر فاداكس 15 الجديد أكبر 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي يتم اختيارها من خلال القيمة السوقية المعدلة للتعويم الحر وقيمة التداول اليومية..

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