فلاي دبي تعرض مقاعدها الجديدة في درجة الأعمال في سوق السفر

المصدر: البيان

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عرضت فلاي دبي مقاعدها الجديدة في درجة الأعمال ضمن مشاركتها في سوق السفر العربي . وسيتم توفير المقاعد الجديدة تدريجيًا ضمن مقصورة درجة الأعمال في أسطول فلاي دبي كجزء من برنامج استثماري لتطوير المنتجات والخدمات على متن الناقلة.

ويتم عرض المقاعد الجديدة ضمن جناح فلاي دبي المشارك في سوق السفر العربي جنبا الى جنب مع مقاعدها على درجة الاعمال والتي تتحول الى سرير كامل والمتوفرة الان على اسطول الناقلة من طائرات بوينغ 737 ماكس.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي : “تلتزم فلاي دبي بتزويد العملاء بتجربة سفر لا مثيل لها. لقد قمنا بتنفيذ تحسينات عدة على منتجاتنا منذ طرح أول مقعد في درجة الأعمال في عام 2013 ، ومع طرح المقاعد الجديدة فاننا نصل الى آفاق جديدة ، متجاوزين توقعات العملاء. سيساعدنا هذا المقعد ، المناسب تمامًا للرحلات المتوسطة والقصيرة ، على تحقيق مظهر اكثر تناسقا على متن أسطولنا ".

تم تصميم المقاعد الجديدة لدرجة الأعمال والذي طورته هايكو ، ليعكس قيم التصميم للمقعد المسطح المبتكر من شركة ثومبسون والمتوفر على طائرات فلاي دبي من طراز بوينغ 737 ماكس 8 و 9 .يتميز المقعد الجديد بنفس المواد عالية الجودة بالإضافة إلى مبادئ التصميم المماثلة لتحسين المساحة والراحة للمسافرين.

طرحت فلاي دبي مقعد درجة الأعمال الجديد على إحدى طائراتها في نوفمبر 2021. وتخطط الشركة لتوفير المقاعد الجديدة على عدد من طائراتها الحالية ، بالإضافة إلى توفير نفس المنتج ضمن مقصورة درجة الأعمال على عدد من الطائرات التي سيتم تسلمها في المستقبل.

واضاف الغيث " لقد مكنتنا مرونتنا وقدرتنا على الاستماع إلى عملائنا من التكيف بسرعة مع متطلبات السوق. لقد أعدنا تقييم خطط النمو المستقبلية واتخذنا مبادرات جديدة تدعم أهدافنا التجارية ومتطلبات العملاء المتغيرة على حد سواء.توفر المقاعد الجديدة والقابلة للانحناء للخلف نفس الراحة والجودة التي يتمتع بها مقعد رجال الأعمال المسطح ، مع الاحتفاظ بتوزيع المقاعد في الطائرة بحيث تكون 12 مقعد في درجة الأعمال و 162 مقعدًا في الدرجة السياحية مع الاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة للركاب على متن الطائرة ، وخاصة على الخطوط والوجهات القصيرة" .

من جهته قال دانيال كريسون ، نائب الرئيس لمنتجات الرحلات في فلاي دبي: "منذ اللحظة التي تصعد فيها على متن الطائرة ، نهدف إلى تجاوز توقعاتك. تتميز المقصورات لدينا بأنها مشرقة وجيدة التهوية ، ومقاعدنا في درجة الأعمال والدرجة السياحية مصممة بشكل مبتكر لتحسين المساحة والراحة. لقد استمتعنا بالعمل عن كثب مع تصميم JPA الحائز على جوائز لتوفير مقعد مريح وواسع بشكل استثنائي ، مع إمالة واسعة ومساند للساق قابلة للتمديد ، باستخدام مواد عالية الجودة وتقديم مساحة مقعد مثالية ".

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