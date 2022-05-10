سهيل المزروعي: القضايا السياسية لا نناقشها في أوبك ولاننحاز لأي طرف

المصدر: البيان

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قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، اليوم، إن القضايا السياسية التي تسبب الفوضى أمور لا نناقشها في أوبك وأننا لا ننحاز لأي طرف.

وأضاف أن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، وأن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة وفق رويترز.

وقال المزروعي: "التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى".



وأضاف: "فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك".

وقال المزروعي إن المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.



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