82 مليوناً أرباح «أغذية» للربع الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «أغذية» نمو صافي إيراداتها عن الربع الأول من عام 2022 لتتجاوز لأول مرة عتبة المليار درهم منذ تأسيس المجموعة.

وشهد هذا الربع الأول تحسناً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 58% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وبلغ صافي الربح 82 مليون درهم بنمو 64% مقارنة بالربع الأول 2021.

ويعد هذا أول ربع لتوحيد أعمال جميع الشركات الخمس التي تم الإعلان عن الاستحواذ عليها خلال 2021، وهي الفوعة للتمور، مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب، ومجموعة بي إم بي، وانعكاسه الإيجابي على البيانات المالية للمجموعة.

وقال خليفة السويدي؛ رئيس مجلس إدارة «أغذية»: تعدّ نتائج المجموعة للربع الأول دليلاً على نجاح الجهود التي بذلناها العام الماضي لإثراء أعمالنا التجارية عبر الاستحواذ على شركات جديدة ذات قيمة متنامية.

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