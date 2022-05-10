«هيلتون» تخطط لافتتاح 14 فندقاً جديداً في الإمارات

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا أن مجموعة هيلتون تخطط لافتتاح 14 فندقًا جديدًا قيد التطوير حالياً في دولة الإمارات.

وتوقع في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات المعرض أن يتم افتتاح عدد منها في الفترة المقبلة، منها فندق هيلتون دبي نخلة جميرا، الذي سيكون ثاني فنادق المجموعة في جزيرة النخلة ويتمتع بموقع راقٍ في الجانب الغربي، بالإضافة إلى فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة إلى جانب منتج في جزيرة النورس في أبوظبي الذي سيفتح أبوابه تحت مظلة فنادق ومنتجعات «إي إكس آر».

ركيزة أساسية

وأوضح سليفر أن النتائج المبهرة التي تسجلها دبي تؤكد تعافي قطاع السياحة فيها، حيث استقبلت الإمارة 7.28 ملايين ليلة فندقية لزوار دوليين خلال العام 2021، وهو ما شكّل نموًّا بواقع 32 % مقارنة مع العام 2020 وأضاف:«شكل دعم الجهات المعنية بقطاع السياحة في دبي و دولة الإمارات لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم ركيزة أساسية لتحقيق تلك النتائج.

فقد ساعدت جهودها في تعزيز رغبة الناس لزيارة دولة الإمارات ومشاهدة معالمها ومدنها مثل دبي ووجهاتها المتنوعة. على سبيل المثال، شهدت حملة Dubai Presents عرض ما يزيد على 3500 من معالم دبي للجمهور بخمسة وعشرين لغة، لتروق للمسافرين من مختلف الأعمار والاهتمامات».

وحول أهم مؤشرات تعافي قطاع السياحة والفنادق قال سليفر:«ما زلنا نشهد أداء قويًا للأعمال وتعافيًا واضحًا للسفر في دبي والشرق الأوسط – وبخاصة في قطاع السفر للترفيه والعطلات، كما رأينا أن مستويات سفر رجال الأعمال قد تجاوزت معدلاتها قبل الجائحة في عدد من قطاعات العمل الأساسية بدبي.

كما ساهمت الفعاليات الضخمة من أمثال إكسبو 2020 دبي وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي في هذا التعافي، فضلًا عن دور السمعة المرموقة لدولة الإمارات كوجهة عالمية مرموقة للزوار وإقامة عدد من المعالم والوجهات الجذابة الجديدة مثل متحف المستقبل، والفعاليات مثل مهرجان دبي للمأكولات والعديد من العروض السياحية النوعية».

وأوضح سليفر أنه وبحسب أميريكان إكسبريس، فإن السفر العالمي للأعمال في طريقه للعودة إلى مستواه المعتاد حيث بلغ الإنفاق على السفر لدى عملاء S&P 500 في مارس 2022 أكثر من 50 بالمائة من مستواه عام 2019. كما تشهد مجموعة هيلتون عودة المسافرين لغايات العمل إلى فنادقها وتأكيد إقامة الاجتماعات والفعاليات.

قيادة ريادية

وأكد سليفر أن دبي نجحت في إبراز قدرتها على تنظيم وإقامة كبرى المؤتمرات والمعارض في مرحلة ما بعد الجائحة، لافتاً إلى أنه وبالإضافة إلى سوق السفر العربي وهناك الكثير من المعارض والمؤتمرات الأخرى مما رفع مستويات الأعمال في العام 2022 وعزز الحجوزات المستقبلية لفعاليات أطول وأبرز لعامي 2023 و 2024.

وأضاف:«حظينا بدعم كبير وقيادة ريادية من جانب الجهات الحكومية في دبي بما فيها دائرة الاقتصاد والسياحة والذين تعاونوا معنا بشكل مستمر. وفيما نقترب من حلول أشهر الصيف، على القطاع مواصلة تسليط الضوء على معالم دبي ووجهاتها الجذابة حتى خلال فترة الصيف – من خيارات المطاعم المميزة إلى الفنادق العالمية والمعالم ذات الصالات الداخلية وغيرها - فدبي تقدم ما يناسب الجميع في كل المواسم.

وبالنظر إلى شهر رمضان المبارك والتجربة الرائعة التي قدمتها دبي خلاله، أرى بأن لدينا فرصة فريدة لمواصلة هذا النجاح خلال العام المقبل وبخاصة ما يتعلق بعروض وجبات الإفطار الرمضاني».

استراتيجية الاستدامة

تعتبر الاستدامة من أبرز التوجهات، وهي من العوامل الأساسية التي تميز مستقبل السفر بحسب سليفر الذي قال:«نسعى في هيلتون إلى العمل والنمو بشكل مستدام عبر تخفيض استهلاكنا للموارد الطبيعية، كما أطلقت هيلتون استراتيجيتها للسفر بغاية من أجل إعادة تعريف السفر المستدام عالميًا والتشجيع عليه، ونتطلع إلى إبراز تلك الاستراتيجية في جناح هيلتون في سوق السفر العربي 2022 لبيان أهدافنا المتعلقة بأثرنا البيئي ومضاعفة أثرنا الاجتماعي بحلول 2030».

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