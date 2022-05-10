«قمة سامينا»: الإمارات رائدة عالمياً بنشر الجيل الخامس

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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انطلقت بدبي أمس «قمة القادة 2022» التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات السلكية واللاسلكية (SAMENA)، بحضور ماجد المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، الراعي الرئيسي لقمة القادة 2022، وهولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

والمهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي بالسعودية، وبوكار بي إيه، الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا، بالإضافة إلى أبرز المشاركين من القطاع الخاص. وأكد المشاركون ريادة الإمارات عالمياً في تقنيات الجيل الخامس.

وقال ماجد المسمار في كلمته: توفر القمة فرصة لمناقشة التزامات أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالاستثمارات المستدامة والخدمات الرقمية وتقديم الخدمات التي تركز على المواطن.

وأضاف أنه مع نشوء عالم الميتافيرس الذي يتعمق من خلاله الإدراك والتفاعل والانغماس في المستقبل القريب، فهناك الكثير لفهمه بشأن المتطلبات المستقبلية التي تتراوح من موارد الاتصالات الإضافية والأمن السيبراني والصناعة والاستدامة البيئية والمرونة من بين مجالات أخرى مهمة للصناعة أن تعالجها.

وأضاف: ندرك دورنا في تحقيق توقعات قيادتنا ومواطنينا والدول المجاورة لنا وأولئك الذين يعتبرون الإمارات وطناً. وبالنظر إلى المراحل التي نمر بها كمجتمع عالم فإن المرونة في التخطيط والتعاون والتكامل أمر بالغ الأهمية. وأكّد أن الإمارات من بين أكثر الدول تقدماً بالحكومة الرقمية.

وفي توظيف التقنيات الرقمية في تطوير المجتمع. وأضاف: «بعد إثبات مفهوم التحول الرقمي وتحقيق الهدف المتفق عليه دولياً والتوقعات المتمثلة في «عدم ترك أي شخص خلف الركب»، مع انتشار الإنترنت بنسبة 100% والأهمية التي تم إنشاؤها على مستوى مجتمعنا، فإن الهيئة تقود مساراً بطموحات جديدة ودعم ممتاز والتعاون بين شركاء الصناعة، وإلهام جديد يخلقه العالم الرقمي يومياً».

وقال هولين جاو: عندما بدأنا قياس استخدام الأفراد للإنترنت في 2005، كانت النسبة 16% لكنها ارتفعت إلى 63% في 2022، ما يظهر التقدم الهائل الذي أحرزناه مع غير المتصلين.

وأكّد مسؤولون بشركة هواوي خلال مؤتمر صحافي ريادة الإمارات عالمياً في نشر تقنيات الجيل الخامس. وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا:

«تؤكد هواوي التزامها بتعزيز التطور التقني ضمن مختلف القطاعات. وتسجل هواوي نجاحات كبيرة في توفير ابتكارات جديدة لشركات الاتصالات انطلاقاً من حجم استثماراتها الكبيرة في البحث والتطويروالذي بلغ في 2021 أكثر من 22 مليار دولار، ما يعادل 22.4% من إيرادات الشركة الإجمالية، ما مكنها من أن تكون بقائمة الشركات صاحبة أكبر محفظة لبراءات الاختراع في العالم».

رسالة إلى القمة

وجّه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ضيف الشرف، رسالة إلى القمة، انطلاقاً من سعيه الدائم والحثيث الذي لطالما ألهم الصناعة لسنوات برسائله، حيث جرى التركيز على ضرورات التخطيط لمستقبل القطاع وخلق الحياة الرقمية الجديدة.

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