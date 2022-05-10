198 % ارتفاع أرباح البنك العربي المتحد للربع الأول إلى 30.4 مليوناً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن البنك العربي المتحد النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022، حيث سجّل البنك أرباحاً صافية قدرها 30.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بصافي أرباح قدرها 10.2 ملايين في نفس الفترة من 2021، وبارتفاع بنسبة 198%.

وأسهم التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول للعودة إلى الربحية في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك: تعكس النتائج الإيجابية للربع الأول من العام نجاح استراتيجية التحول التي يقودها فريق الإدارة بالبنك، وهي دليل واضح على نجاح نموذج أعمالنا منخفض المخاطر والفعال.

وسنستمر بالتركيز على تعزيز الأعمال الرئيسية وإدارة مواردنا بفعالية وتحديث البنية التحتية التقنية، وبالتالي المضي قدماً نحو العالم الرقمي مع الالتزام بأفضل الممارسات المصرفية.

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