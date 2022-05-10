«أويل برايس»: أدنوك تنفذ مشاريع طموحة للمساهمة بتنويع الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد موقع أويل برايس المتخصص في شؤون النفط والطاقة «Oil Price» في تقرير له أن أبوظبي تواصل جهودها لتنويع قطاع الطاقة لديها، حيث تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بشكلٍ حثيث إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والجديدة والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال.

وأوضح التقرير أن أدنوك تنفذ خططاً تهدف إلى تسريع تنويع مصادر الطاقة حيث أعلنت عن مشاريع واستثمارات رئيسية جديدة للطاقة المتجددة والجديدة في جميع أنحاء العالم، والآن عززت الشركة الرائدة في قطاع النفط والغاز حضورها في مجال البتروكيميائيات من خلال استحواذها على 25% من أسهم شركة بورياليس العالمية للبتروكيميائيات.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ تتماشى تمامًا مع استراتيجية أدنوك الاستثمارية المستمرة لترسيخ مكانتها الرائدة كلاعب رئيس في قطاع الطاقة العالمي.

وأوضح أنه من خلال الاستحواذ على الحصة الاستراتيجية البالغة 25% في شركة بورياليس النمساوية المنتجة للبتروكيميائيات عززت الشركة مركزها في قطاع التكرير والبتروكيميائيات وفتحت أمامها المزيد من الفرص الجديدة للتوسع في الأسواق الرئيسية التي تديرها «بورياليس»، لاسيما في أوروبا والأمريكتين.

وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها صرح أن عملية الاستحواذ أتت استجابةً للنمو المتوقع لقطاعي الكيميائيات والبتروكيميائيات العالميين المدفوع بارتفاع الاستهلاك.

وعند استكمال الصفقة بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، ستكون «بورياليس» شركة مملوكة بنسبة 25% من قبل «أدنوك» وبنسبة 75% من قبل «أو أم في»، شركة النفط والغاز والبتروكيميائيات المتكاملة متعددة الجنسيات المدرجة في بورصة فيينا..

وتنفذ أدنوك وشركاؤها حالياً خطة استثمارية ضخمة منها مشروع بقيمة 6.2 مليارات دولار لإنشاء المصنع الرابع لبروج. وستحصل المنشأة الجديدة في الرويس على المواد الأولية من أدنوك لإنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وكذلك البنزين والبوتادين.

الغاز الطبيعي المسال

أكد التقرير حرص أدنوك على التوسع بشكل كبير في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية حيث اشترت ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال من الصين مع استمرارها في متابعة خططها الطموحة لزيادة حصتها السوقية في قطاع الغاز الطبيعي المزدهر ليتم تسليمهما في عام 2025.

وقال التقرير إن أبوظبي تسعى لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الخمس المقبلة إلى 12 مليون طن. ولدعم هذا الطموح تقوم أدنوك حاليًا بتقييم العطاءات المقدمة من الشركات الهندسية لبناء منشأة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال .

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