«مجموعة جميرا» تدشن صالتها في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «مجموعة جميرا»، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لــ «دبي القابضة»، رسميًا «صالة جميرا» في المطار الواقعة وسط قاعة القادمين في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي.

وقد صُمّمت الصالة خصيصاً لتقدّم صورة عن ضيافة المجموعة المميزة ولتضمن راحة القادمين ومُتعَتهم منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى دبي. وتوفر «صالة جميرا» في المطار فخامة تصّنف ضمن فئة السبع نجوم، حيث يلتمس زوارها حس العلامة الفندقية في أرجائها.

ويأتي الإعلان عن افتتاح الصالة الجديدة في المطار تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق معرض سوق السفر العربي، الملتقى العالمي الرائد للسفر في الشرق الأوسط، حيث سيجتمع رواد قطاع السفر والسياحة لمناقشة مستقبل وتحديات القطاع في المنطقة.

وتستقبل الصالة الضيوف ممن لديهم حجز مُسبَق أو الراغبين بالحجز عند وصولهم، وتتيح لهم فرصة الحجز في الوجهات وتجارب الترفيه والمطاعم التابعة للمجموعة منذ لحظة وصولهم إلى ردهتها المذهلة الممتدة على مساحة 250 متراً مربعاً.

وحرصاً على توفير أرفع مستويات الخدمة وتجربة سفر أكثر راحة وتميزاً، يمكن للضيوف بدء تجربتهم الترفيهية أو ممارسة أعمالهم والمصممة بأسلوب أنيق يمنحها طابع الأجنحة الرئاسية الفاخرة التي تشتهر بها «مجموعة جميرا».

تقدّم «صالة جميرا» في المطار العديد من الأطباق المميزة المستوحاة من أشهر مطاعم المجموعة، بالإضافة إلى البيئة الفخمة التي تجمع بين المفروشات المعاصرة والأعمال الفنية الرائعة للفنان الإماراتي مطر بن لاحج - الفنان الذي صمّم سابقاً واجهة متحف المستقبل بالخط العربي، والفنانة البرتغالية الشابة آنا دي كاسترو.

من جانبه، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «نفخر بالتعاون مع مطارات دبي لافتتاح صالتنا الجديدة بطرازها الفندقي الاستثنائي في قاعة القادمين في المبنى 3، لنقدم للضيوف نموذجاً مثالياً عن معايير الضيافة الفاخرة في دبي ولمحة عن التجربة الفريدة التي تقدمها علامة جميرا.

بتصميمها الفريد على طراز الجناح الرئاسي، تلبي الصالة المتطلبات والاحتياجات العملية لراحة ورفاهية المسافرين. كما أنها توضح الأهمية التي نوليها لرحلة الضيوف بأكملها، مما يضمن أن تكون تجربة وصولهم ممتازة مثل إقامتهم في فنادقنا. ويأتي الكشف عن صالتنا الجديدة تأكيداً على ثقتنا جميعاً بعودة قطاع السفر إلى نشاطه المعهود وتفاؤلنا الكبير بما يحمله المستقبل ويعكس قيمة عملنا الدؤوب للحفاظ على مكانتنا والارتقاء بتميزنا لآفاق جديدة».

وتتضمن «صالة جميرا» في المطار ثلاث مناطق رئيسية هي: ردهة الاستقبال مع ركن مخصص لتسجيل الوصول وخدمات النقل، وردهة انتظار أنيقة للاسترخاء وتناول المأكولات الخفيفة والاستمتاع بتذوّق أصناف مختلفة من القهوة، وردهة كبار الشخصيات التي توفر باقة واسعة من الخدمات الشخصية المختارة حسب الطلب .

والتي ينفذها فريقا «خدمة علاقات الضيوف» و«خدمة كبير المساعدين» الحائزان على أرقى مستويات التدريب على يد خبراء «برج العرب جميرا» لضمان أعلى مستويات الخدمة. ويمكن للضيوف تجديد نشاطهم عند استخدام مرافق الصالة، حتى يتمكنوا من البدء بممارسة أعمالهم أو الانطلاق في جولتهم في المدينة بينما يتم نقل أمتعتهم مباشرة إلى غرفهم، ليتسنى لهم التمتع بزيارتهم من أول 24 ساعة لوصولهم.

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