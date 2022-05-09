82 مليون درهم صافي أرباح مجموعة «أغذية» للربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مجموعة أغذية»؛ الشركة الإقليمية في مجال الأغذية والمشروبات، نمو صافي إيراداتها عن الربع الأول من عام 2022 لتتجاوز لأول مرة عتبة المليار درهم منذ تأسيس المجموعة. وشهد الربع المنتهي في 31 مارس 2022، تحسناً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 58% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وبلغ صافي الربح 82 مليون درهم، محققاً زيادة بنسبة 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ومثل الربع الأخير أول ربع لتوحيد أعمال جميع الشركات الخمسة التي تم الإعلان عن الاستحواذ عليها خلال عام 2021 (وهي الفوعة للتمور، مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب، ومجموعة بي إم بي) وانعكاسه الإيجابي على البيانات المالية للمجموعة.

وقال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: تعدّ نتائج مجموعة أغذية للربع الأول من عام 2022 دليلاً على نجاح الجهود التي بذلناها العام الماضي لإثراء أعمالنا التجارية عبر الاستحواذ على شركات جديدة ذات قيمة متنامية. وهذه البداية القوية في مطلع العام تؤكد على أن الظروف باتت مواتية لجني ثمار عام كامل من الانضباط المدروس والتطبيق الصارم لاستراتيجيتنا للنمو.

كما يعدّ هذا الإنجاز نقطة انطلاق لمهمتنا الرامية إلى بناء نموذج أعمال أكثر شمولية وكفاءة وتكاملاً، تتويجاً للنجاح الذي حققناه في السنة الأولى من استراتيجيتنا الخمسية. ونتطلع إلى المستقبل بعزيمة متجددة، فيما نواصل تسريع عملية التحول في جميع قطاعاتنا الأساسية، وتحقيق المزيد من النمو لصالح المساهمين والأطراف المعنية.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: خلال الربع الأول 2022، انصب تركيزنا في المقام الأول على التكامل السلس للكيانات المستحوذ عليها في عام 2021. ورغم تقلبات السوق المستمرة والضغوط الاستثنائية الناتجة عن التضخم على الصعيد العالمي، فإننا مصممون على مواصلة واستكمال رحلة التحول لمجموعتنا. وتعدّ نتائجنا في الربع الأول دليلاً على سلامة استراتيجيتنا في مجال أنشطة الاندماج والاستحواذ التي جرت في العام الماضي.

والتي أدت إلى نمو قوي وثابت لإيراداتنا الإجمالية القياسية في جميع قطاعاتنا الأساسية. ونعتقد أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة النمو، بينما نواصل جهودنا لاستكمال عملية التكامل كأولوية رئيسية في 2022، والمضي بخطى ثابتة نحو إنجاز خطتنا الاستراتيجية الخمسية للنمو. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.6 مليارات درهم في 31 مارس 2022، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة للفترة نفسها 2.8 مليار درهم.

وفي 7 أبريل 2022، وتماشياً مع سياسة المجموعة بتوزيع أرباح نصف سنوية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني 2021 بما يعادل 0.0825 درهم لكل سهم، بحيث يصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة إلى 130.6 مليون درهم، مقابل 118.8 مليوناً في 2020.

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