«هيرميس» ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نمواً في 2022

المصدر: القاهرة – البيان

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام صحيفة فاينانشيال تايمز وشركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق باختيارها ضمن قائمة أسرع الشركات الأفريقية نمواً في عام 2022. وتتضمن هذه القائمة السنوية الشركات الأكثر ابتكاراً حول العالم بما في ذلك دول أوروبا والأمريكتان. وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الصحيفة بإجراء تصنيف سنوي لأسرع الشركات نمواً في قارة أفريقيا، استناداً إلى معدل النمو السنوي للإيرادات في الفترة ما بين عامي 2017 و2020.

وتعد الشركة واحدة من بين 10 مؤسسات مالية في أفريقيا مدرجة في هذا التصنيف السنوي، كما احتلت المرتبة 55 من بين أسرع الشركات نمواً في قارة أفريقيا. وفي السوق المصري، احتلت الشركة المرتبة الرابعة بين أكثر الشركات نمواً وكانت المؤسسة المالية المصرية الوحيدة التي تم إدراجها ضمن هذه القائمة.

وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن ذلك التصنيف يعد شهادة على المرونة في التطور التي تنفرد بها الشركة واحدةً من أبرز المؤسسات المتخصصة في مجال الخدمات المالية في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي، مشيراً إلى أنه يعكس قدرة الشركة على تنمية أعمالها عبر توفير العديد من الحلول المالية والفرص الاستثمارية التي تسهم في تعزيز النمو وتعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي التصنيف للمجموعة المالية هيرميس القابضة على خلفية حقبة من الإنجازات المتعددة التي تتمثل بالأداء الاستثنائي الذي شهدته عملياتها في قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول، بالإضافة إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

ففي قارة أفريقيا، واصل قطاع الوساطة في الأوراق المالية الحفاظ على صدارة ترتيب شركات الوساطة في السوق المصري، كما احتل المركز الأول في كينيا في نهاية عام 2021، وبحصة سوقية قدرها 60.8٪، والمركز الرابع في نيجيريا بحصة سوقية تبلغ 5.7٪. كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 41 صفقة في عام 2021 بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليارات دولار، تتنوع ما بين صفقات في أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين ودمج واستحواذ.

وقد حصدت المجموعة المالية هيرميس القابضة أخيراً عدداً من الجوائز التقديرية في أسواق أفريقيا، ومن بينها «أفضل مؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا» مؤسسة «جلوبال فاينانس»، و«أفضل شركة في خدمات الوساطة في الأوراق المالية» من Africa Global Funds، و«أفضل شركة وساطة في مصر وكينيا» من EMEA Finance في عام 2021.

وفي مصر، حصدت الشركة جوائز منها، «أفضل بنك استثمار في مصر» من EMEA Finance، وجائزة «أفضل بنك استثماري في مصر» من Asiamoney. ويأتي على رأس هذه الجوائز اختيار مجلة Gulf Business الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة ضمن أقوى 100 شخصية عربية في عام 2022.

ومن ناحية أخرى، يعد استحواذ المجموعة المالية هيرميس القابضة على حصة الأغلبية في بنك الاستثمار العربي في عام 2021 إحدى الخطوات الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري، والتي أسهمت في تمهيد الطريق للتحول إلى بنك شامل. وهو ما يعزز من قدرة الشركة على تقديم العديد من المنتجات والخدمات المالية من خلال جهة واحدة لكل من عملائها الأفراد والشركات على حدٍ سواءٍ في السوق المحلي.

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