جي إف إتش تستحوذ على حصة أغلبية بشركة «إس كيو» لإدارة الأصول في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «إس كيو» «SQ» في الولايات المتحدة، وهي مدير إدارة أصول لقطاع المعيشة ومدير عقارات، وتركز على سكن الطلاب.

وستشهد عملية الاستحواذ تدشين جي إف إتش لعملياتها بالولايات المتحدة بإضافة 180 محترفاً إلى قاعدة موظفي جي إف إتش. وتأسست SQ عام 2013، ونمت لتصبح مدير أصول قطاع معيشة بمعاملات إجمالية تزيد على 1.4 مليار دولار و32 عقاراً سكنياً و10300 سرير تحت الإدارة حالياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: هذا الاستحواذ يدشن عمليات جي إف إتش بالولايات المتحدة ويزودنا بوصول مباشر إلى قطاع مساحات المعيشة الجذاب، وتمكين المجموعة من الوصول بشكل أفضل إلى السوق المحلي بالولايات المتحدة للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتنا العقارية.

ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية جي إف إتش لتوسعة وجودها العالمي من خلال الشراكة والاستحواذ على منصات تتمتع بسمعة قوية في السوق في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتتمثل الاستراتيجية الاستثمارية الرئيسية لشركة SQ في استحواذ وإدارة أصول سكن الطلاب العالية الجودة والمشيدة لهذا الغرض في جامعات عامة كبرى بالولايات المتحدة، وتحقيق القيمة من خلال التطوير التشغيلي وتحسين رأس المال. وقد نجحت الشركة في إنشاء قاعدة مستثمرين مؤسسيين عالميين تضم شركات مرموقة في إدارة الاستثمار ومكاتب عائلية ومديري صناديق.

عقب إتمام هذه المعاملة، ستكون الشركة مملوكة لمجموعة جي إف إتش مع المؤسسين، وشركة استثمار بديل عالمي كبير تدير أصولاً تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وترايبوست كابيتال بارتنرز، وهي شركة أسهم خاصة مقرها في الولايات المتحدة.

وبعد الانتهاء مؤخراً من عمليات الاستحواذ على المحفظة مع SQ بما يزيد على 300 مليون دولار من مباني سكن الطلاب المشيدة لهذا الغرض والتابعة للجامعات الأعلى تصنيفاً في الولايات المتحدة، نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا الجدد في SQ لتوسيع أصول جي إف إتش الخاضعة للإدارة والتعاون مع SQ لاستهداف قاعدة مستثمرين مؤسسيين عالميين.

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