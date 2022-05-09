تطبيق «رفيق» يطلق خططاً توسعية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أطلق «رفيق» التطبيق الإماراتي خططاً توسعية لتشمل المبادرة المسؤولية المجتمعية وذلك بعد ما شهده «تطبيق رفيق» خلال الفترة الماضية من ارتفاع في نسبة الطلب على خدمات الصيانة والمقاولات، مما دفع المقيمين على التطبيق إلى اعتماد رفيق كمصدر رئيسي لتوظيف شركات الصيانة والديكور في جميع أنحاء دولة الإمارات لما يقدمه تطبيق رفيق من سهولة بالاستخدام والثقة والأسعار التنافسية.

وسعياً لتقديم أكبر قدر ممكن لمستخدمي التطبيق وتحقيقاً للمشاركة بالمسؤولية المجتمعية، أطلق تطبيق رفيق موقع رفيق للتصليح (www.rafeegrepair.ae) .

والذي يهدف إلى تقديم معلومات وإرشادات تمكن المقيمين بالدولة على الحصول على معلومات كافية حول تشخيص الأعطال والمشاكل التي قد يتعرضون إليها في المنزل.

بالإضافة إلى تقديم نصائح والخطوات السليمة للتعامل مع تلك الأعطال البسيطة بنفسهم من دون الحاجة للاستعانة بالشركات المختصة، والذي سيساهم بشكل جوهري في تخفيض تكاليف الصيانة والتي قدرت بحوالي 30 % من إجمالي فاتورة الصيانة السنوية للمنزل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق لإدارة المنشآت» خميس الشرياني: تشهد الإمارات ترسيخاً لبيئة رقمية جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم وداعمة لتطوير الأعمال المبتكرة والمستدامة، وهو الأمر الذي انعكس على مرونة الخدمات وسرعة تطوير القوانين والضوابط خاصة خلال الأزمات كما شهدنا في السنوات الماضية. ولقد ساعد التطبيق «رفيق» على تقديم نصائح تساهم بتوفير 30 % من تكاليف الصيانة كجزء من المساهمة المجتمعية«.

وتشير الدراسات إلى أنه وبحلول عام 2025 سيقطن أكثر من 70 % من السكان في المدن والأماكن الحضرية مما يتوجب عليه رسم خارطة طريق آمنة لمدن المستقبل الذكية والمستدامة.

والتي ترتبط بأحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تساهم في توفير أسلوب حياة متطور وبالتالي العمل على إنشاء أنظمة شاملة جديدة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الصيانة والخدمات والطاقة. إذ إن القيام بأعمال صيانة المكيفات الدورية للمنازل قد يسهم في تخفيض نسبة الإنفاق بما يصل إلى 95 % سنوياً.

وأضاف الشرياني: الإمارات مقبلة على مرحلة تتطلب أدوات جديدة لخدمات وفكر جديد في العمل القائم على المرونة وتبنى أساليب أكثر استدامة والعمل على تبادل الخبرات والتعلم من مختلف التجارب في كافة القطاعات داخل الدولة وخارجها. ولذا فنحن في(تطبيق رفيق) نحرص على تطوير خدماتنا وجلب الخبرات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات والفوز في ظل منافسة شديدة يشهدها القطاع.

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